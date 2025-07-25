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Умерла Клео Лэйн — самая успешная джазовая певица Великобритании

Фото: Mick Hutson / Getty Images

Британская джазовая певица Клео Лэйн умерла в возрасте 97 лет. Об этом написал The Guardian со ссылкой на семью артистки.

Близкие Лэйн рассказали, что она скончалась днем 24 июля. Ее уход был мирным, отметили родственники. «Мы все будем очень по ней скучать. Семья просит дать ей время для скорби», — добавили они.

Клео Лэйн родилась в 1927 году в Аксбридже, на западе Лондона. Ее отец был ямайцем, а мать — англичанкой. В юности Лэйн работала парикмахершей и библиотекаршей, стала матерью и вышла замуж.

После работы она пела в клубах, а профессиональной певицей стала в возрасте 20 с небольшим лет. Тогда она прошла прослушивание в группу Джона Дэнкуорта «Dankworth Seven». Вскоре Лэйн развелась с мужем.

В 1958 году она вышла замуж за Дэнкуорта. Лэйн стала известна многолетним сотрудничеством со своим покойным мужем, успешным композитором и исполнителем. Вместе они выступали с джазовыми оркестрами с середины 50-х годов.

Лэйн удалось построить также блестящую сольную карьеру. Она стала единственной певицей, номинированной на премию «Грэмми» в категориях поп, джаз и классика, а таже выступала дуэтом с Рэем Чарльзом.

Артистка играла в спектаклях и мюзиклах в Лондоне. Лэйн вместе с Дэнкуортом создавали джазовые аранжировки сихов Шекспира, Каммингса, Одена и Элиота. Они также основали в 1970 году концертный зал Stables в Уэйвендоне.

В 1979 году Лэйн наградили орденом Британской империи, а в 1997 году ей присвоили звание дамы ордена. В 2006 году Дэнкуорта посвятили в рыцари. Пара продолжала гастролировать вплоть до смерти Дэнкуорта в 2010 году.

Видео: John Knap/YouTube
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