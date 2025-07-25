Лауреату премии BAFTA Майклу Уорду предъявили обвинения в двух эпизодах изнасилования и трех случаях сексуального насилия. Об этом пишет Variety.
Предполагаемые преступления связаны с одной женщиной и, согласно данным полиции, произошли в январе 2023 года. «Наши специалисты продолжают оказывать поддержку женщине, которая обратилась с заявлением. Мы знаем, что расследования такого рода могут серьезно влиять на жертву», — заявил детектив Скотт Уэр. Обвиняемый предстанет перед магистратским судом Темзы 28 августа.
Уорд прославился после выхода фильмов «Темная история» и хита Netflix «Главарь» в 2019 году. Спустя год актер получил премию BAFTA в номинации «Восходящая звезда». Это единственная категория, где лауреатов выбирали зрители, а не члены киноакадемии. 18 июля вышел фильм с Уордом «Эддингтон». Это современный вестерн, рассказывающий о жизни города в Нью-Мексико во время ковидного локдауна. В главных ролях снялись Хоакин Феникс и Педро Паскаль.
Недавно в изнасиловании и сексуальном насилии обвинили актера Тео Наварро-Мусси. Три бывших партнерши актера обратились с заявлениями в полицию. Из‑за этого руководство Каннского кинофестиваля запретило Наварро-Мусси приходить на премьеру фильма «Дело 137».