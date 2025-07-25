В правительстве предлагают продавать товары 18+ на маркетплейсах только по биометрии

Стив Бушеми рассказал, как провалил прослушивание на роль в фильме «Алюминиевые человечки»
Брэд Питт признался, что в начале карьеры был «ослеплен» актрисами из фильма «Тельма и Луиза»
Умерла Клео Лэйн — самая успешная джазовая певица Великобритании
Звезду вестерна «Эддингтон» Майкла Уорда обвиняют в изнасиловании и сексуализированном насилии
Джастина Тимберлейка раскритиковали за плохое выступление в Румынии
Создатели «Проекта „Аве Мария“» снимут фильм о первых американских женщинах-астронавтах
Звезда «Отбросов» Джозеф Гилган в тизере седьмого и последнего сезона сериала «Голяк»
Тюленя Крошика начали готовить к жизни на воле. Он находится рядом с людьми уже 9 лет
Актер Мэттью Лиллард раскрыл первые подробности третьей части «Пяти ночей с Фредди»
Вайнона Райдер призналась, что была «абсолютно влюблена» в Аль Пачино в 90-х
Warner Bros. представила трейлер мультфильма об ацтекском Бэтмене
Айс Кьюб спасает мир в новом трейлере фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова
Россияне стали меньше покупать арбузы
В России перестали выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove
Рисунки Иосифа Бродского и свитер Сергея Довлатова выставят на аукцион
7000 шагов в день снижают риски заболеваний сердца, деменции и депрессии
В Китае откроется первый в стране шашлычный институт
В зоопарке Таиланда провели учения с «беглым» бегемотом в костюме Му Денг
Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в 2025 году
На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов
Дима Oneheart из Тамбова выпустил совместный трек с Моби
В США Uber вводит «Женские настройки», которые позволят пассажиркам ездить только с девушками
15% россиян сидят на маркетплейсах для расслабления
Посмотрите на первый кадр из сиквела мультсериала «Аватар». В центре сюжета маг Земли Пави
В Петербурге пройдет квест от Пикника Афиши x Сбер, на котором самые быстрые получат билеты
Nintendo: Марио и принцесса Пич не пара, а просто хорошие друзья
Neuralink собирается к 2031 году вживлять по 20 тыс. чипов ежегодно
«Великое пробуждение началось»: вышел тизер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

В правительстве предлагают продавать товары 18+ на маркетплейсах только по биометрии

Фото: mos.ru

В России готовят запуск пилотного проекта, который позволит продавать в интернете товары с возрастным ограничением c помощью биометрии. Об этом сообщили «Ведомости».

«Использование биометрии при покупке товаров категории 18+ может стать надежным способом подтверждения возраста, — отметил источник издания. — Данный сервис не требует передачи каких‑либо персональных данных сторонним организациям». Эксперты при этом рассказали изданию, что утечка данных все равно может произойти, поскольку у онлайн-магазинов нет ресурсов для защиты данных.

На старте пилота применять биометрию для подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака в онлайне не планируется, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением проекта. Но он не исключает, что при успешном пилоте практика распространится и на спиртное.

Как пишут «Ведомости», применения биометрии для подтверждения возраста в первую очередь будет вводиться для энергетиков, а также пиротехники и ряда других товаров с возрастными ограничениями в онлайне и на маркетплейсах. «Эта мера позволит разблокировать возможность онлайн-покупки тонизирующих напитков для совершеннолетних, сохранив при этом полный запрет на доступ к такой продукции для детей и подростков», — сказал собеседник.

Расскажите друзьям