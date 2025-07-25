В правительстве предлагают продавать товары 18+ на маркетплейсах только по биометрии

Как пишут «Ведомости», применения биометрии для подтверждения возраста в первую очередь будет вводиться для энергетиков, а также пиротехники и ряда других товаров с возрастными ограничениями в онлайне и на маркетплейсах. «Эта мера позволит разблокировать возможность онлайн-покупки тонизирующих напитков для совершеннолетних, сохранив при этом полный запрет на доступ к такой продукции для детей и подростков», — сказал собеседник.