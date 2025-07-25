В правительстве предлагают продавать товары 18+ на маркетплейсах только по биометрии

В России готовят запуск пилотного проекта, который позволит продавать в интернете товары с возрастным ограничением c помощью биометрии. Об этом сообщили «Ведомости».
«Использование биометрии при покупке товаров категории 18+ может стать надежным способом подтверждения возраста, — отметил источник издания. — Данный сервис не требует передачи каких‑либо персональных данных сторонним организациям». Эксперты при этом рассказали изданию, что утечка данных все равно может произойти, поскольку у онлайн-магазинов нет ресурсов для защиты данных.
На старте пилота применять биометрию для подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака в онлайне не планируется, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением проекта. Но он не исключает, что при успешном пилоте практика распространится и на спиртное.
Как пишут «Ведомости», применения биометрии для подтверждения возраста в первую очередь будет вводиться для энергетиков, а также пиротехники и ряда других товаров с возрастными ограничениями в онлайне и на маркетплейсах. «Эта мера позволит разблокировать возможность онлайн-покупки тонизирующих напитков для совершеннолетних, сохранив при этом полный запрет на доступ к такой продукции для детей и подростков», — сказал собеседник.