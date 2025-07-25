Создатели «Проекта „Аве Мария“» снимут фильм о первых американских женщинах-астронавтах

Режиссером проекта выступит Рейчел Ли Голденберг, известная по мини-сериалу «В поисках Аляски» и драмеди «Небеременная» с Барби Феррейрой. Продюсерами от Lord Miller будут лауреаты премии «Оскар» Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные»), а также Адитья Суд.