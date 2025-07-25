Создатели «Проекта „Аве Мария“» снимут фильм о первых американских женщинах-астронавтах

Продакшен-компания Lord Miller, работавшая над картиной «Проект „Аве Мария“» с Райаном Гослингом, выпустит фильм о первых женщинах-астронавтах в США. Об этом сообщил Variety.
В основу ленты ляжет книга журналистки Лорен Граш «Шестерка: Необычайная история о мужестве и отваге первых женщин-астронавтов Америки». Экранизацию реализует студия Universal Pictures.
Режиссером проекта выступит Рейчел Ли Голденберг, известная по мини-сериалу «В поисках Аляски» и драмеди «Небеременная» с Барби Феррейрой. Продюсерами от Lord Miller будут лауреаты премии «Оскар» Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные»), а также Адитья Суд.
Будущая картина расскажет историю шести женщин, которые «бросили вызов судьбе, скептикам и самой гравитации», чтобы отправиться в космос. Кульминацией ее станет полет Салли Райд в 1983 году.
Сценарий киноадаптации напишут Голденберг вместе с Билли Паркером. Тэм О’Шонесси, ранее работавшая над документальным фильмом о Салли Райд, станет консультантом игровой картины. Исполнительными продюсерами будут Люси Китада и Никки Байда.
«Когда я читала „Шестерку“, я не могла оторваться. Это такой яркий портрет первых шести женщин-астронавтов Америки — их испытаний, дружбы, соперничества, тренировок, личной жизни, печалей и радостей. Я знала, что из него получится отличный фильм», — поделилась О’Шонесси.
Салли Райд стала первой американкой, побывавшей в космосе, в 1983 году. До нее лишь две женщины совершали полет за пределы Земли: в 1963 году это сделала Валентина Терешкова, а в 1982 году — Светлана Савицкая.