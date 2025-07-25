Джастина Тимберлейка раскритиковали за плохое выступление в Румынии

Одно из недавних выступлений певца Джастина Тимберлейка раскритиковали фанаты, пишет People.
Видео, на котором артист исполняет «Can’t Stop the Feeling!» на фестивале Electric Castle в Румынии, стало вирусным в TikTok. Пользователи соцсети застыдили Джастина за то, что он почти пел песню.
В ролике музыкант надевает капюшон куртки, когда начинает лить дождь, и поет первые несколько строк композиции. Затем он жестом попросил толпу допеть остальные слова, сказав им: «Ну что?» Он также жестикулировал руками в такт музыке, расхаживая по сцене.
По мере того, как песня продолжалась, Тимберлейк напевал некоторые строчки, выполняя несложные танцевальные движения и продолжая побуждать публику подпевать. В конце ролика он говорит зрителям: «Давайте пойте».
Джастин Тимберлейк во время выступления в Солт-Лейк-Сити недавно помог беременной поклоннице узнать пол ее будущего ребенка. Певец заметил ее в первых рядах и согласился распечатать конверт с этой информацией.