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Звезда «Отбросов» Джозеф Гилган в тизере седьмого и последнего сезона сериала «Голяк»

Фото: Calamity Films

Телеканал Sky опубликовал первый тизер седьмого сезона сериала «Голяк». Дата выхода шоу пока не уточняется.

«Голяк» рассказывает о жизни Винсента Винни О’Нила и его друзей в вымышленном городе Хоули в британской глубинке. Компания промышляет нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Все меняется, когда приятели переходят дорогу местному криминальному авторитету.

Видео: телеканал Sky

Первый сезон проекта вышел в 2019 году и стал самой успешной комедией Sky за семь лет. В январе 2025 года телеканал объявил, что седьмой сезон «Голяка» станет последним.

«Это возвращение знаменует собой последнюю главу для безбашенной банды, которая обещает уйти со сцены с шумом и еще большим безумием и хаосом, которые так полюбились фанатам за эти годы. Поклонников франшизы затянет в последний водоворот выходок, шумных приключений и проделок от Винни (Джозеф Гилган) и компании», — говорится в публикации на официальном сайте канала.

К своим ролям вернулись Джозеф Гилган, Мишель Киган, Аарон Хеффернан, Парт Такерар, Джоанна Хигсон, Стив Эветс и Бхавна Лимбачия. Шоураннером проекта стал Дэнни Броклхерст — один из создателей популярного сериала «Бесстыжие».

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