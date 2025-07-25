Стив Бушеми рассказал, как провалил прослушивание на роль в фильме «Алюминиевые человечки»

Американский актер Стив Бушеми рассказал на шоу Стивена Колберта, что провалил прослушивание в фильм Барри Левинсона «Алюминиевые человечки». Об этом написал The Hollywood Reporter.
Бушеми признался, что не смог сымпровизировать, как просил от него режиссер. «Я изучил отрывки, сценарий, пошел туда, прочитал, сделал пробы, а он посмотрел на меня и сказал: „Это было очень, очень хорошо, Стив. Давай повторим“», — вспомнил он.
По словам актера, Левинсон хотел, чтобы он добавил в монолог «другой цвет или оттенок». Но Бушеми «перечитал текст еще раз, точно так же, как до этого».
«Наступила тишина, и мы просто смотрели друг на друга. Кажется, я даже сказал: „Это было то же самое, да?“. И он ответил: „Да, все в порядке, все нормально“. Само собой, эта роль мне не досталась», — поделился артист.
Бушеми отметил, что ему всегда было сложно проходить прослушивания: «Я никогда не знал, стоит ли мне импровизировать, потому что иногда я играл хорошо, если заходил в комнату и не был готов. А в другой раз я делал это же и проваливался».