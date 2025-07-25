Стив Бушеми рассказал, как провалил прослушивание на роль в фильме «Алюминиевые человечки»

Бушеми признался, что не смог сымпровизировать, как просил от него режиссер. «Я изучил отрывки, сценарий, пошел туда, прочитал, сделал пробы, а он посмотрел на меня и сказал: „Это было очень, очень хорошо, Стив. Давай повторим“», — вспомнил он.