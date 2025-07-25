Тюленя Крошика начали готовить к жизни в неволе. Он живет рядом с людьми уже 9 лет

Крошик живет в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих с 2016 года. Его спас рыбак: малыш подполз к мужчине, когда тот рыбачил на Ладожском озере. Тюлененок на тот момент весил всего четыре килограмма, но тянулся к людям. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу и даже намеренно отучали от ласки, но каждый раз животное возвращалось. Теперь Крошик живет в специальном уличном бассейне при центре и учится выполнять трюки.