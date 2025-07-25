Тюленя Крошика начали готовить к жизни в неволе. Он живет рядом с людьми уже 9 лет

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы начали готовить тюленя Крошика к жизни в дикой природе. Для этого на Ладоге установили специальный плавучий вольер, сообщается в телеграм-канале центра.
Специалисты рассказали, что три-четыре года назад животное достигло возраста половозрелости. В фонде отметили, что тогда его поведение начало меняться: тюлень стал менее общительным и более независимым. Крошик также перестал подходить к рукам и просить ласки.
«Весной мы приняли решение попробовать вывезти его на Ладогу и посмотреть, что из этого выйдет. Может быть Крошик одичает окончательно и захочет уйти, а может быть напротив, нам станет понятно, что отпустить его на волю не получится», — говорится в посте.
Крошик живет в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих с 2016 года. Его спас рыбак: малыш подполз к мужчине, когда тот рыбачил на Ладожском озере. Тюлененок на тот момент весил всего четыре килограмма, но тянулся к людям. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу и даже намеренно отучали от ласки, но каждый раз животное возвращалось. Теперь Крошик живет в специальном уличном бассейне при центре и учится выполнять трюки.
Вместе с Крошиком в центре обитает и другая нерпа — Шлиссик. Его нашли в 2020 году, когда тюлень в одиночку дрейфовал на льдине. Детенышу нерпы было не больше двух дней, поэтому сначала его выкармливали через зонд специальной смесью. Шлиссика, как и Крошика, после выхаживания не раз пытались вернуть в дикую природу, но он каждый раз тот тоже отказывался уходить от людей.