Вайнона Райдер призналась, что была «абсолютно влюблена» в Аль Пачино в 90-х

В зоопарке Таиланда провели учения с «беглым» бегемотом в костюме Му Денг
Тюленя Крошика начали готовить к жизни в неволе. Он живет рядом с людьми уже 9 лет
Актер Мэттью Лиллард раскрыл первые подробности третьей части «Пяти ночей с Фредди»
Warner Bros. представила трейлер мультфильма об ацтекском Бэтмене
Айс Кьюб спасает мир в новом трейлере фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова
Россияне стали меньше покупать арбузы
В России перестали выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove
Рисунки Иосифа Бродского и свитер Сергея Довлатова выставят на аукцион
7000 шагов в день снижают риски заболеваний сердца, деменции и депрессии
В Китае откроется первый в стране шашлычный институт
Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в 2025 году
На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов
Дима Oneheart из Тамбова выпустил совместный трек с Моби
В США Uber вводит «Женские настройки», которые позволят пассажиркам ездить только с девушками
15% россиян сидят на маркетплейсах для расслабления
Посмотрите на первый кадр из сиквела мультсериала «Аватар». В центре сюжета маг Земли Пави
В Петербурге пройдет квест от Пикника Афиши x Сбер, на котором самые быстрые получат билеты
Nintendo: Марио и принцесса Пич не пара, а просто хорошие друзья
Neuralink собирается к 2031 году вживлять по 20 тыс. чипов ежегодно
«Великое пробуждение началось»: вышел тизер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москва-Сити построят небоскреб с самым высотным парком в Европе
Сериал «Засланец из космоса» закроют после четвертого сезона
Кристин Кэбот уволилась из компании Astronomer после видео с концерта Coldplay
EA показала полноценный трейлер новой Battlefield 6
Джейми Ли Кертис подтвердила, что сыграет в перезапуске «Она написала убийство»
Netflix показал тизер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном и Фелисити Джонс
Умер джазовый музыкант Чак Манджони
Бивис и Батт-Хед покупают Metallica в трейлере третьего сезона культового мультсериала

Вайнона Райдер призналась, что была «абсолютно влюблена» в Аль Пачино в 90-х

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Американская актриса Вайнона Райдер, известная по фильмам «Эдвард Руки-ножницы» и «Прерванная жизнь», была влюблена в своего партнера по картине «В поисках Ричарда» Аль Пачино. Об этом она рассказала в интервью Elle.

Артистка призналась, что испытывала чувства к коллеге во время работы над спектаклем «Ричард III». Он позднее стал основой для драмы «В поисках Ричарда», которая вышла на экраны в 1996 году.

«Он был одержим кофе и возил меня по всему Нью-Йорку, в самые странные места, чтобы я попробовала разные сорта кофе. Мне было 22 года или около того. В конце концов он довез меня туда, где я жила, и я заявила: „Знаешь, я люблю тебя. Я правда абсолютно влюблена в тебя“», — поделилась Райдер.

Вайнона добавила, что Пачино деликатно отказался от каких‑либо романтических отношений с ней. «А потом, примерно через 10 лет, я встретила его девушку, и она была моложе меня», — рассмеялась актриса.

Райдер отметила, что до сих пор дружит с Пачино. «Я все еще иногда играю с ним в покер. Это лучше всего», — сказала она.

После съемок в «В поисках Ричарда» Райдер и Пачино еще работали вместе: в 2022 году они воссоединились на съемках комедийного научно-фантастического фильма «Симона». Их взаимоотношения и тогда остались исключительно дружескими.

Расскажите друзьям