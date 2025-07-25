Вайнона Райдер призналась, что была «абсолютно влюблена» в Аль Пачино в 90-х

Американская актриса Вайнона Райдер, известная по фильмам «Эдвард Руки-ножницы» и «Прерванная жизнь», была влюблена в своего партнера по картине «В поисках Ричарда» Аль Пачино. Об этом она рассказала в интервью Elle.
Артистка призналась, что испытывала чувства к коллеге во время работы над спектаклем «Ричард III». Он позднее стал основой для драмы «В поисках Ричарда», которая вышла на экраны в 1996 году.
«Он был одержим кофе и возил меня по всему Нью-Йорку, в самые странные места, чтобы я попробовала разные сорта кофе. Мне было 22 года или около того. В конце концов он довез меня туда, где я жила, и я заявила: „Знаешь, я люблю тебя. Я правда абсолютно влюблена в тебя“», — поделилась Райдер.
Вайнона добавила, что Пачино деликатно отказался от каких‑либо романтических отношений с ней. «А потом, примерно через 10 лет, я встретила его девушку, и она была моложе меня», — рассмеялась актриса.
Райдер отметила, что до сих пор дружит с Пачино. «Я все еще иногда играю с ним в покер. Это лучше всего», — сказала она.
После съемок в «В поисках Ричарда» Райдер и Пачино еще работали вместе: в 2022 году они воссоединились на съемках комедийного научно-фантастического фильма «Симона». Их взаимоотношения и тогда остались исключительно дружескими.