Вайнона Райдер призналась, что была «абсолютно влюблена» в Аль Пачино в 90-х

«Он был одержим кофе и возил меня по всему Нью-Йорку, в самые странные места, чтобы я попробовала разные сорта кофе. Мне было 22 года или около того. В конце концов он довез меня туда, где я жила, и я заявила: „Знаешь, я люблю тебя. Я правда абсолютно влюблена в тебя“», — поделилась Райдер.