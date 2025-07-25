Актер Мэттью Лиллард раскрыл первые подробности третьей части «Пяти ночей с Фредди»

В зоопарке Таиланда провели учения с «беглым» бегемотом в костюме Му Денг
Вайнона Райдер призналась, что была «абсолютно влюблена» в Аль Пачино в 90-х
Warner Bros. представила трейлер мультфильма об ацтекском Бэтмене
Айс Кьюб спасает мир в новом трейлере фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова
Россияне стали меньше покупать арбузы
В России перестали выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove
Рисунки Иосифа Бродского и свитер Сергея Довлатова выставят на аукцион
7000 шагов в день снижают риски заболеваний сердца, деменции и депрессии
В Китае откроется первый в стране шашлычный институт
Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в 2025 году
На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов
Дима Oneheart из Тамбова выпустил совместный трек с Моби
В США Uber вводит «Женские настройки», которые позволят пассажиркам ездить только с девушками
15% россиян сидят на маркетплейсах для расслабления
Посмотрите на первый кадр из сиквела мультсериала «Аватар». В центре сюжета маг Земли Пави
В Петербурге пройдет квест от Пикника Афиши x Сбер, на котором самые быстрые получат билеты
Nintendo: Марио и принцесса Пич не пара, а просто хорошие друзья
Neuralink собирается к 2031 году вживлять по 20 тыс. чипов ежегодно
«Великое пробуждение началось»: вышел тизер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москва-Сити построят небоскреб с самым высотным парком в Европе
Сериал «Засланец из космоса» закроют после четвертого сезона
Кристин Кэбот уволилась из компании Astronomer после видео с концерта Coldplay
EA показала полноценный трейлер новой Battlefield 6
Джейми Ли Кертис подтвердила, что сыграет в перезапуске «Она написала убийство»
Netflix показал тизер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном и Фелисити Джонс
Умер джазовый музыкант Чак Манджони
Бивис и Батт-Хед покупают Metallica в трейлере третьего сезона культового мультсериала
На Карди Би подала в суд фанатка, в которую рэперша бросила микрофон

Актер Мэттью Лиллард раскрыл первые подробности третьей части «Пяти ночей с Фредди»

Фото: Universal Pictures

Мэттью Лиллард сообщил, что производство третьей части «Пяти ночей с Фредди» начнется в случае коммерческого успеха второго фильма. Заявление актер сделал на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, пишет ScreenRant. «Если фильм станет хитом, они снимут третий фильм, а если они снимут третий фильм, я убью Майка Шмидта», — сказал он.

Слова исполнителя роли Уильяма Афтона подтвердил и основатель кинокомпании Blumhouse Джейсон Блум. Триквел пока не получил официального подтверждения, однако в ScreenRant отмечают, что заявления Блума и Лилларда свидетельствуют о нарастающем интересе к проекту.

«Пять ночей с Фредди» основан на одноименной игре про кровожадных аниматроников-маскотов. В центре сюжета — охранник, который после увольнения из торгового центра устраивается на работу в заброшенную пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Ночью он замечает, что аниматроники внутри оживают и начинают охотиться на людей, оказавшихся в пиццерии.

Оригинальный фильм вышел на Хэллоуин 2023 года. При бюджете в 20 млн за первый уик-энд он заработал 130 млн долларов, а общие сборы ленты достигли 300 млн.

Недавно Blumhouse опубликовала первый трейлер хоррора «Пять ночей с Фредди-2». В ролике показали героев из первой части и пугающих аниматроников. Сиквел выйдет в мировой прокат 5 декабря.

Режиссером фильма выступила Эмма Томпсон. В картине снялись актеры Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Элизабет Лайл, Пайпер Рубио, Уэйн Найт и другие.

Расскажите друзьям