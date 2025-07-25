Актер Мэттью Лиллард раскрыл первые подробности третьей части «Пяти ночей с Фредди»

Мэттью Лиллард сообщил, что производство третьей части «Пяти ночей с Фредди» начнется в случае коммерческого успеха второго фильма. Заявление актер сделал на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, пишет ScreenRant. «Если фильм станет хитом, они снимут третий фильм, а если они снимут третий фильм, я убью Майка Шмидта», — сказал он.