Актер Мэттью Лиллард раскрыл первые подробности третьей части «Пяти ночей с Фредди»

Мэттью Лиллард сообщил, что производство третьей части «Пяти ночей с Фредди» начнется в случае коммерческого успеха второго фильма. Заявление актер сделал на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, пишет ScreenRant. «Если фильм станет хитом, они снимут третий фильм, а если они снимут третий фильм, я убью Майка Шмидта», — сказал он.
Слова исполнителя роли Уильяма Афтона подтвердил и основатель кинокомпании Blumhouse Джейсон Блум. Триквел пока не получил официального подтверждения, однако в ScreenRant отмечают, что заявления Блума и Лилларда свидетельствуют о нарастающем интересе к проекту.
«Пять ночей с Фредди» основан на одноименной игре про кровожадных аниматроников-маскотов. В центре сюжета — охранник, который после увольнения из торгового центра устраивается на работу в заброшенную пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Ночью он замечает, что аниматроники внутри оживают и начинают охотиться на людей, оказавшихся в пиццерии.
Оригинальный фильм вышел на Хэллоуин 2023 года. При бюджете в 20 млн за первый уик-энд он заработал 130 млн долларов, а общие сборы ленты достигли 300 млн.
Недавно Blumhouse опубликовала первый трейлер хоррора «Пять ночей с Фредди-2». В ролике показали героев из первой части и пугающих аниматроников. Сиквел выйдет в мировой прокат 5 декабря.
Режиссером фильма выступила Эмма Томпсон. В картине снялись актеры Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Элизабет Лайл, Пайпер Рубио, Уэйн Найт и другие.