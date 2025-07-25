Warner Bros. представила трейлер мультфильма об ацтекском Бэтмене

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего Warner Bros. представила трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй». Вскоре ролик опубликовал портал IGN.
Действие картины развернется во времена Ацтекской империи в XVI веке. В центре сюжета ― мальчик из знатной семьи Йоалли Коатль, отца которого убивают испанские конкистадоры. Чтобы предупредить короля Монтесуму об угрозе, он бежит в Теночтитлан. Там он проходит обучение в храме бога летучих мышей, чтобы отомстить испанским захватчикам.
В трейлере показали переосмысленные версии популярных персонажей DC, включая Женщину-кошку, Ядовитого Плюща и Джокера. Последний во вселенной этого мультфильма был уважаемым жрецом, но обезумел и изуродовал себя, после того как загадочные голоса приказали ему совершить человеческое жертвоприношение.
Warner Bros. Animation работает над проектом с крупнейшей латиноамериканской студией Ánima из Мексики и американо-бразильской продюсерской компанией Chatrone.
Режиссером выступает Хуан Хосе Меса‑Леон, работавший над эпизодами мультсериалов «Кунг-фу Панда: Захватывающие легенды» и «Черепашки-ниндзя» (2012). За сценарий отвечает Эрни Альтбекер, приложивший руку ко множеству анимационных сериалов и фильмов DC.
«Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй» выйдет 18 сентября на HBO Max.