Warner Bros. представила трейлер мультфильма об ацтекском Бэтмене

В зоопарке Таиланда провели учения с «беглым» бегемотом в костюме Му Денг
Тюленя Крошика начали готовить к жизни в неволе. Он живет рядом с людьми уже 9 лет
Актер Мэттью Лиллард раскрыл первые подробности третьей части «Пяти ночей с Фредди»
Вайнона Райдер призналась, что была «абсолютно влюблена» в Аль Пачино в 90-х
Айс Кьюб спасает мир в новом трейлере фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова
Россияне стали меньше покупать арбузы
В России перестали выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove
Рисунки Иосифа Бродского и свитер Сергея Довлатова выставят на аукцион
7000 шагов в день снижают риски заболеваний сердца, деменции и депрессии
В Китае откроется первый в стране шашлычный институт
Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в 2025 году
На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов
Дима Oneheart из Тамбова выпустил совместный трек с Моби
В США Uber вводит «Женские настройки», которые позволят пассажиркам ездить только с девушками
15% россиян сидят на маркетплейсах для расслабления
Посмотрите на первый кадр из сиквела мультсериала «Аватар». В центре сюжета маг Земли Пави
В Петербурге пройдет квест от Пикника Афиши x Сбер, на котором самые быстрые получат билеты
Nintendo: Марио и принцесса Пич не пара, а просто хорошие друзья
Neuralink собирается к 2031 году вживлять по 20 тыс. чипов ежегодно
«Великое пробуждение началось»: вышел тизер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москва-Сити построят небоскреб с самым высотным парком в Европе
Сериал «Засланец из космоса» закроют после четвертого сезона
Кристин Кэбот уволилась из компании Astronomer после видео с концерта Coldplay
EA показала полноценный трейлер новой Battlefield 6
Джейми Ли Кертис подтвердила, что сыграет в перезапуске «Она написала убийство»
Netflix показал тизер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном и Фелисити Джонс
Умер джазовый музыкант Чак Манджони
Бивис и Батт-Хед покупают Metallica в трейлере третьего сезона культового мультсериала

Warner Bros. представила трейлер мультфильма об ацтекском Бэтмене

Иллюстрация: Warner Bros.

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего Warner Bros. представила трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй». Вскоре ролик опубликовал портал IGN.

Действие картины развернется во времена Ацтекской империи в XVI веке. В центре сюжета ― мальчик из знатной семьи Йоалли Коатль, отца которого убивают испанские конкистадоры. Чтобы предупредить короля Монтесуму об угрозе, он бежит в Теночтитлан. Там он проходит обучение в храме бога летучих мышей, чтобы отомстить испанским захватчикам.

В трейлере показали переосмысленные версии популярных персонажей DC, включая Женщину-кошку, Ядовитого Плюща и Джокера. Последний во вселенной этого мультфильма был уважаемым жрецом, но обезумел и изуродовал себя, после того как загадочные голоса приказали ему совершить человеческое жертвоприношение.

Видео: IGN/YouTube

Warner Bros. Animation работает над проектом с крупнейшей латиноамериканской студией Ánima из Мексики и американо-бразильской продюсерской компанией Chatrone.

Режиссером выступает Хуан Хосе Меса‑Леон, работавший над эпизодами мультсериалов «Кунг-фу Панда: Захватывающие легенды» и «Черепашки-ниндзя» (2012). За сценарий отвечает Эрни Альтбекер, приложивший руку ко множеству анимационных сериалов и фильмов DC.

«Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй» выйдет 18 сентября на HBO Max.

Расскажите друзьям