Warner Bros. представила трейлер мультфильма об ацтекском Бэтмене

Действие картины развернется во времена Ацтекской империи в XVI веке. В центре сюжета ― мальчик из знатной семьи Йоалли Коатль, отца которого убивают испанские конкистадоры. Чтобы предупредить короля Монтесуму об угрозе, он бежит в Теночтитлан. Там он проходит обучение в храме бога летучих мышей, чтобы отомстить испанским захватчикам.