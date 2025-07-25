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Айс Кьюб спасает мир в новом трейлере фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова

Фото: кадр из видео Universal Pictures/YouTube

Студия Universal Pictures опубликовала трейлер новой экранизации «Войны миров». Премьера ленты состоится 30 июля на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Сюжет фильма основан на классическом романе Герберта Уэллса 1898 года, однако в новой экранизации события оригинального произведения развернутся в наши дни. В центре сюжета — Уилл Рэдфорд, который работает ведущим аналитиком в Министерстве внутренней безопасности. Каждый день он отслеживает угрозы для государства через систему массовой слежки, пока не сталкивается с атакой неизвестного происхождения. Это заставляет его задуматься: не скрывает ли правительство правду от него и от всего мира.

Видео: Universal Pictures/YouTube

«Разворачивающийся на фоне слежки, массового сбора данных и сговора правительства и технологий фильм исследует актуальные темы: конфиденциальность против безопасности, семья против работы, гуманизм против контроля. С отсылками к „1984“ Оруэлла и в формате скринлайф эта адаптация романа Уэллса отражает цифровые страхи современности», — говорится в описании.

Главную роль в фильме исполнил Айс Кьюб («Анаконда»). В ленте также снялись Ева Лонгория, Кларк Грегг, Андреа Сэвидж, Генри Хантер Холл, Иман Бенсон, Девон Бостик и Майкл О’Нилл.

Режиссером картины выступил Рич Ли, сценарий написали Кеннет Голд и Марк Хайман. Продюсеры проекта — Патрик Айелло и Тимур Бекмамбетов. «Зрителям будет интересно посмотреть фильм и задаться вопросом: если бы инопланетяне вторглись сегодня, как бы мы это восприняли? Скорее всего, мы бы смотрели его на своих телефонах, — говорит Бекмамбетов. — Таким образом, это своего рода современная интерпретация „Войны миров“ Орсона Уэллса. В то время он использовал радио, самую популярную технологию того времени, чтобы заставить людей поверить в реальность вторжения. Сегодня таким средством информации служат экраны наших устройств».

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