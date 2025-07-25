Айс Кьюб спасает мир в новом трейлере фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова

Сюжет фильма основан на классическом романе Герберта Уэллса 1898 года, однако в новой экранизации события оригинального произведения развернутся в наши дни. В центре сюжета — Уилл Рэдфорд, который работает ведущим аналитиком в Министерстве внутренней безопасности. Каждый день он отслеживает угрозы для государства через систему массовой слежки, пока не сталкивается с атакой неизвестного происхождения. Это заставляет его задуматься: не скрывает ли правительство правду от него и от всего мира.