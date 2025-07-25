В России перестали выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove

Тренд на дубайский шоколад недавно привел к росту цен на фисташки. На рынке возник дефицит ореха, который в основном выращивается в США и Иране. С октября 2024-го по март 2025 года иранские поставщики экспортировали в ОАЭ на 40% больше фисташек, чем за 12 месяцев до этого. Ведущие производители шоколада Läderach и Lindt, которые вслед за эмиратским шоколатье Fix начали выпуск своего дубайского шоколада, теперь испытывают трудности с удовлетворением международного спроса.