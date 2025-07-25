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В России перестали выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove

Фото: Jessica Loaiza/Unsplash

Российская «дочка» компании Mars перестала выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove с 1 января 2025 года, пишет ТАСС.

Решение принято для оптимизации бизнеса и эффективного использования ресурсов. В Mars отметили, что Одинцовская кондитерская фабрика старается следовать запросам покупателей, поэтому постоянно повышает эффективность работы. Отказ от производства шоколадок «Коркунов» и Dove позволит компании сфокусироваться на самых востребованных продуктах — мини-плитках Dove Promises и «Коркунов» Pure Choco.

По данным медиа «Shopper’s», производство шоколадных плиток из какао-продуктов сильно подорожало за последние два года. Это привело к высокой себестоимости товара.

Тренд на дубайский шоколад недавно привел к росту цен на фисташки. На рынке возник дефицит ореха, который в основном выращивается в США и Иране. С октября 2024-го по март 2025 года иранские поставщики экспортировали в ОАЭ на 40% больше фисташек, чем за 12 месяцев до этого. Ведущие производители шоколада Läderach и Lindt, которые вслед за эмиратским шоколатье Fix начали выпуск своего дубайского шоколада, теперь испытывают трудности с удовлетворением международного спроса.

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