В зоопарке Таиланда провели учения с «беглым» бегемотом в костюме Му Денг
В России перестали выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove
7000 шагов в день снижают риски заболеваний сердца, деменции и депрессии
В Китае откроется первый в стране шашлычный институт
Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в 2025 году
На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов
Дима Oneheart из Тамбова выпустил совместный трек с Моби
В США Uber вводит «Женские настройки», которые позволят пассажиркам ездить только с девушками
15% россиян сидят на маркетплейсах для расслабления
Посмотрите на первый кадр из сиквела мультсериала «Аватар». В центре сюжета маг Земли Пави
В Петербурге пройдет квест от Пикника Афиши x Сбер, на котором самые быстрые получат билеты
Nintendo: Марио и принцесса Пич не пара, а просто хорошие друзья
Neuralink собирается к 2031 году вживлять по 20 тыс. чипов ежегодно
«Великое пробуждение началось»: вышел тизер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москва-Сити построят небоскреб с самым высотным парком в Европе
Сериал «Засланец из космоса» закроют после четвертого сезона
Кристин Кэбот уволилась из компании Astronomer после видео с концерта Coldplay
EA показала полноценный трейлер новой Battlefield 6
Джейми Ли Кертис подтвердила, что сыграет в перезапуске «Она написала убийство»
Netflix показал тизер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном и Фелисити Джонс
Умер джазовый музыкант Чак Манджони
Бивис и Батт-Хед покупают Metallica в трейлере третьего сезона культового мультсериала
На Карди Би подала в суд фанатка, в которую рэперша бросила микрофон
Житель Индии выдавал себя за посла выдуманных стран
Tyler, the Creator устроил неожиданное прослушивание нового альбома под мостом в Бруклине
В США создали таблетки от послеродовой депрессии
Naughty Dog выпустит сборник сценариев видеоигры The Last of Us
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги-2»

Рисунки Иосифа Бродского и свитер Сергея Довлатова выставят на аукцион

Фото: Аукционный дом «12-й стул»

29 июля в Москве пройдут торги «Поддержи „Звезду“», на которых выставят редкие и личные вещи известных писателей XX века. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «12-й стул».

Среди лотов — рисунки, автограф, письма и открытки Иосифа Бродского, фотографии, автограф и восемь машинописей Сергея Довлатова, в том числе для невышедшей книги «Пять углов» и свитер, который писатель подарил своему другу — поэту Андрею Арьеву. Будут представлены также снимки Виктора Некрасова, Артура Миллера, автографы, письма и открытки Дмитрия Бобышева, Евгения Рейна, Анатолия Наймана, Якова Гордина, Андрея Арьева, Дмитрия Лихачева, Нины Берберовой, Виктора Сосноры, Юны Мориц, Зинаиды Шаховской, Людмилы Петрушевской и Александра Флоренского.

1/2
© Аукционный дом «12-й стул»
2/2
© Аукционный дом «12-й стул»

Все лоты стартуют с отметки 1 тыс. рублей. Вырученные средства будут направлены старейшему литературному журналу России «Звезда» для поддержки работы редакции и выхода новых номеров. Первый выпуск журнала вышел в 1924 году. Из всех журналов, когда‑либо издававшихся в Северной столице со дня ее основания, ни один не выходил, подобно «Звезде», более 100 лет без перерыва. В нем публиковались Борис Пильняк, Юрий Тынянов, Николай Клюев, Осип Мандельштам, Константин Вагинов, Николай Заболоцкий, Леонид Леонов, Ольга Форш, Анна Ахматова и Михаил Зощенко.

«Издание не останавливала ни блокада Ленинграда, ни сталинско-ждановский разгром 1946 года, ни инфляция и общее понижение интереса к словесности в последние годы. Подобные „Звезде“ ежемесячные журналы стали в самом прямом смысле слова русским национальным достоянием, отличительным признаком русской культуры, сохранившим свое назначение и в те времена, когда зарубежные издания такого рода в основном утратили завоеванные ими в прошлом высоты. „Звезда“ должна жить, чтобы по великой отечественной традиции „сеять разумное, доброе, вечное“», — говорится на сайте.

С 18 августа по 16 сентября другой аукционный дом Bonhams в Лондоне проведет онлайн-аукцион в честь выхода третьего и последнего фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал». На нем будет представлен реквизит со съемок, костюмы и декорации.

Расскажите друзьям