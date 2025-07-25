Рисунки Иосифа Бродского и свитер Сергея Довлатова выставят на аукцион

Все лоты стартуют с отметки 1 тыс. рублей. Вырученные средства будут направлены старейшему литературному журналу России «Звезда» для поддержки работы редакции и выхода новых номеров. Первый выпуск журнала вышел в 1924 году. Из всех журналов, когда‑либо издававшихся в Северной столице со дня ее основания, ни один не выходил, подобно «Звезде», более 100 лет без перерыва. В нем публиковались Борис Пильняк, Юрий Тынянов, Николай Клюев, Осип Мандельштам, Константин Вагинов, Николай Заболоцкий, Леонид Леонов, Ольга Форш, Анна Ахматова и Михаил Зощенко.