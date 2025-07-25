Рисунки Иосифа Бродского и свитер Сергея Довлатова выставят на аукцион

29 июля в Москве пройдут торги «Поддержи „Звезду“», на которых выставят редкие и личные вещи известных писателей XX века. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «12-й стул».
Среди лотов — рисунки, автограф, письма и открытки Иосифа Бродского, фотографии, автограф и восемь машинописей Сергея Довлатова, в том числе для невышедшей книги «Пять углов» и свитер, который писатель подарил своему другу — поэту Андрею Арьеву. Будут представлены также снимки Виктора Некрасова, Артура Миллера, автографы, письма и открытки Дмитрия Бобышева, Евгения Рейна, Анатолия Наймана, Якова Гордина, Андрея Арьева, Дмитрия Лихачева, Нины Берберовой, Виктора Сосноры, Юны Мориц, Зинаиды Шаховской, Людмилы Петрушевской и Александра Флоренского.
Все лоты стартуют с отметки 1 тыс. рублей. Вырученные средства будут направлены старейшему литературному журналу России «Звезда» для поддержки работы редакции и выхода новых номеров. Первый выпуск журнала вышел в 1924 году. Из всех журналов, когда‑либо издававшихся в Северной столице со дня ее основания, ни один не выходил, подобно «Звезде», более 100 лет без перерыва. В нем публиковались Борис Пильняк, Юрий Тынянов, Николай Клюев, Осип Мандельштам, Константин Вагинов, Николай Заболоцкий, Леонид Леонов, Ольга Форш, Анна Ахматова и Михаил Зощенко.
«Издание не останавливала ни блокада Ленинграда, ни сталинско-ждановский разгром 1946 года, ни инфляция и общее понижение интереса к словесности в последние годы. Подобные „Звезде“ ежемесячные журналы стали в самом прямом смысле слова русским национальным достоянием, отличительным признаком русской культуры, сохранившим свое назначение и в те времена, когда зарубежные издания такого рода в основном утратили завоеванные ими в прошлом высоты. „Звезда“ должна жить, чтобы по великой отечественной традиции „сеять разумное, доброе, вечное“», — говорится на сайте.
С 18 августа по 16 сентября другой аукционный дом Bonhams в Лондоне проведет онлайн-аукцион в честь выхода третьего и последнего фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал». На нем будет представлен реквизит со съемок, костюмы и декорации.