Дискуссия о рэпе, лайв Крип-а-Крипа и бильярдный турнир: в Петербурге пройдет препати «Пикника»

Вместе с модераторами они обсудят, почему именно в Петербурге весь XXI век рождается новый рэп-саунд и поп-культурные явления. Ведь именно отсюда вышли Krec, Смоки Мо и феномен Vesus, а Boulevard Depo, Лауд и Markul переехали в Петербург, несмотря на расцвет московской индустрии. Сейчас традицию продолжают Sky Rae и объединение 52.