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Дискуссия о рэпе, лайв Крип-а-Крипа и бильярдный турнир: в Петербурге пройдет препати «Пикника»

Фото: «Афиша»

7 августа в петербургском бильярдном клубе Solids на Петроградке пройдет препати фестиваля Пикник Афиши x Сбер. В программе ― вечерний паблик-ток и акустический концерт.

Главной темой вечера станет «Петербург как рэп-столица». Модераторами дискуссии выступят музыкальный журналист Вадим Завьялов (телеграм-канал Voice) и поп-культурная обозревательница «Афиши Daily» Аля Александрова. В числе спикеров ― легенда локальной сцены Крип-а-Крип, рэп-артистка Sky Ray и юрист по авторскому праву Видим Хохлов, работавший с ключевыми рэперами страны.

Вместе с модераторами они обсудят, почему именно в Петербурге весь XXI век рождается новый рэп-саунд и поп-культурные явления. Ведь именно отсюда вышли Krec, Смоки Мо и феномен Vesus, а Boulevard Depo, Лауд и Markul переехали в Петербург, несмотря на расцвет московской индустрии. Сейчас традицию продолжают Sky Rae и объединение 52.

После дискуссии на сцене выступит аутентичный Маугли, а за пульт встанет музыкальный продюсер «Пикника» Мария Земка (Zyomka). Закончит препати концерт Крип-а-Крипа и акустический сет от группы «Типа ищет свет».

Еще одним событием вечера, тоже связанным с трендами, станет бильярдный турнир от клуба Solids. Победителю достанутся два билета на Пикник Афиши x Сбер.

Препати организовано при поддержке продюсерского центра hello blogger (Kokoc Group). Вход свободный по регистрации.

Уже 9 августа на Елагином острове получится не только послушать о трендах в российской музыке, но и потанцевать под них. На петербургском «Пикнике» гостей ждут сценический реюнион объединения Dopeclvb, хиты Сироткина, рейв от ATL, долгожданный лайв от Markul и любимые песни хором с «Танцы Минус».

Пикник Афиши x Сбер 2025. Санкт-Петербург
Концерт / 9 августа
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