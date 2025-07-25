Дискуссия о рэпе, лайв Крип-а-Крипа и бильярдный турнир: в Петербурге пройдет препати «Пикника»

7 августа в петербургском бильярдном клубе Solids на Петроградке пройдет препати фестиваля Пикник Афиши x Сбер. В программе ― вечерний паблик-ток и акустический концерт.
Главной темой вечера станет «Петербург как рэп-столица». Модераторами дискуссии выступят музыкальный журналист Вадим Завьялов (телеграм-канал Voice) и поп-культурная обозревательница «Афиши Daily» Аля Александрова. В числе спикеров ― легенда локальной сцены Крип-а-Крип, рэп-артистка Sky Ray и юрист по авторскому праву Видим Хохлов, работавший с ключевыми рэперами страны.
Вместе с модераторами они обсудят, почему именно в Петербурге весь XXI век рождается новый рэп-саунд и поп-культурные явления. Ведь именно отсюда вышли Krec, Смоки Мо и феномен Vesus, а Boulevard Depo, Лауд и Markul переехали в Петербург, несмотря на расцвет московской индустрии. Сейчас традицию продолжают Sky Rae и объединение 52.
После дискуссии на сцене выступит аутентичный Маугли, а за пульт встанет музыкальный продюсер «Пикника» Мария Земка (Zyomka). Закончит препати концерт Крип-а-Крипа и акустический сет от группы «Типа ищет свет».
Еще одним событием вечера, тоже связанным с трендами, станет бильярдный турнир от клуба Solids. Победителю достанутся два билета на Пикник Афиши x Сбер.
Препати организовано при поддержке продюсерского центра hello blogger (Kokoc Group). Вход свободный по регистрации.
Уже 9 августа на Елагином острове получится не только послушать о трендах в российской музыке, но и потанцевать под них. На петербургском «Пикнике» гостей ждут сценический реюнион объединения Dopeclvb, хиты Сироткина, рейв от ATL, долгожданный лайв от Markul и любимые песни хором с «Танцы Минус».