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Россияне стали меньше покупать арбузы

Фото: Crina-Miriam Cretu/Unsplash

С 8 по 21 июля в России на 15% сократились продажи арбузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на платёжный сервис T-Pay.

При этом спрос на дыни, наоборот, вырос на 7%. По словам руководителя проекта «Ягодная академия» Ирины Козий, снижение интереса к арбузам связано с желанием россиян экономить.

Похожая тенденция наблюдается и в других категориях: даже в разгар сезона продажи клубники и черешни упали на 5–9%. Но здесь большую роль сыграл рост цен, который составил 24% и 38% соответственно.

Согласно данным NTech, в период с 14 по 20 июля арбузы продавались в среднем по 47,9 рубля за килограмм, что на 8% дешевле, чем неделей ранее, и на 1% ниже, чем год назад. Средняя цена на дыни составила 106,7 рубля за килограмм, снизившись за неделю на 9%, а по сравнению с прошлым годом — на 5%.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что сезонное снижение цен на бахчевые началось раньше обычного. При этом Ирина Козий предполагает, что из‑за этого в текущем сезоне не стоит ждать традиционного падения цен на 20–30% в августе.

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