Россияне стали меньше покупать арбузы

Согласно данным NTech, в период с 14 по 20 июля арбузы продавались в среднем по 47,9 рубля за килограмм, что на 8% дешевле, чем неделей ранее, и на 1% ниже, чем год назад. Средняя цена на дыни составила 106,7 рубля за килограмм, снизившись за неделю на 9%, а по сравнению с прошлым годом — на 5%.