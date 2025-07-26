У «Рика и Морти» появится спин-офф под названием «Президент Кёртис»

Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» выйдет на Apple TV+ 7 ноября. Посмотрите видеоанонс
Бэм Марджера не собирается возвращаться во франшизу «Чудаков» после суда с Paramount
Звездочка в трейлере второго сезона «Поколения Ви»
Онжаню Эллис-Тейлор и Исайя Уитлок-мл. снимутся в ленте «The Body Is Water»
Эдвин Рюдинг из «Молодых монархов» и Айрис Апатоу появятся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил трейлер третьего сезона и анонсировал финал шоу
На Филиппинах разместили самый большой автомат с игрушками
Брэд Питт признался, что в начале карьеры был «ослеплен» актрисами из фильма «Тельма и Луиза»
Умерла Клео Лейн — самая успешная джазовая певица Великобритании
Звезду вестерна «Эддингтон» Майкла Уорда обвиняют в изнасиловании и сексуализированном насилии
В правительстве предлагают продавать товары 18+ на маркетплейсах только по биометрии
Джастина Тимберлейка раскритиковали за плохое выступление в Румынии
Создатели «Проекта „Аве Мария“» снимут фильм о первых американских женщинах-астронавтах
Звезда «Отбросов» Джозеф Гилган в тизере седьмого и последнего сезона сериала «Голяк»
Тюленя Крошика начали готовить к жизни на воле. Он находится рядом с людьми уже 9 лет
Стив Бушеми рассказал, как провалил прослушивание на роль в фильме «Алюминиевые человечки»
Актер Мэттью Лиллард раскрыл первые подробности третьей части «Пяти ночей с Фредди»
Вайнона Райдер призналась, что была «абсолютно влюблена» в Аль Пачино в 90-х
Warner Bros. представила трейлер мультфильма об ацтекском Бэтмене
Айс Кьюб спасает мир в новом трейлере фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова
Россияне стали меньше покупать арбузы
В России перестали выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove
Рисунки Иосифа Бродского и свитер Сергея Довлатова выставят на аукцион
7000 шагов в день снижают риски заболеваний сердца, деменции и депрессии
В Китае откроется первый в стране шашлычный институт
В зоопарке Таиланда провели учения с «беглым» бегемотом в костюме Му Денг
Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в 2025 году
На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов

У «Рика и Морти» появится спин-офф под названием «Президент Кёртис»

Фото: Adult Swim

Adult Swim представил во время Comic-Con в Сан-Диего спин-офф «Рика и Морти» под названием «Президент Кёртис». Об этом сообщает Variety.

В центре сюжета — персонаж Андре Кёртис. К его озвучке вернется Кит Дэвид. Новый сериал сосредоточится на приключениях президента Кёртиса и его необычной команды, которые решают проблемы, слишком «мелкие» для Рика Санчеса: от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований.

Проект создают исполнительные продюсеры «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джеймс Сичилиано, к которым присоединились Стефани Беатрис («Бруклин 9-9») и Джим Раш («Сообщество»).

«Президент Кёртис — один из наших любимых персонажей. Он — единственный, кто способен поспорить с Риком и при этом остаться у власти. Теперь мы сможем рассказывать научно-фантастические истории с его точки зрения. И с Китом Дэвидом во главе — это будет настоящее безумие», — отметили Хармон и Сичилиано.

Расскажите друзьям