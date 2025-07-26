У «Рика и Морти» появится спин-офф под названием «Президент Кёртис»

Adult Swim представил во время Comic-Con в Сан-Диего спин-офф «Рика и Морти» под названием «Президент Кёртис». Об этом сообщает Variety.
В центре сюжета — персонаж Андре Кёртис. К его озвучке вернется Кит Дэвид. Новый сериал сосредоточится на приключениях президента Кёртиса и его необычной команды, которые решают проблемы, слишком «мелкие» для Рика Санчеса: от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований.
Проект создают исполнительные продюсеры «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джеймс Сичилиано, к которым присоединились Стефани Беатрис («Бруклин 9-9») и Джим Раш («Сообщество»).
«Президент Кёртис — один из наших любимых персонажей. Он — единственный, кто способен поспорить с Риком и при этом остаться у власти. Теперь мы сможем рассказывать научно-фантастические истории с его точки зрения. И с Китом Дэвидом во главе — это будет настоящее безумие», — отметили Хармон и Сичилиано.