У «Рика и Морти» появится спин-офф под названием «Президент Кёртис»

В центре сюжета — персонаж Андре Кёртис. К его озвучке вернется Кит Дэвид. Новый сериал сосредоточится на приключениях президента Кёртиса и его необычной команды, которые решают проблемы, слишком «мелкие» для Рика Санчеса: от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований.