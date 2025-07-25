7000 шагов в день снижают риски заболеваний сердца, деменции и депрессии

В ходе исследования ученые проанализировали данные о здоровье и физической активности более чем 160 тыс. взрослых по всему миру. По сравнению с людьми, проходившими лишь по 2000 шагов в день, у тех, кто проходил 7000, более низкие риски деменции (на 38%), сердечно-сосудистых заболеваний (на 25%), депрессии (на 22%) и рака (на 6%).