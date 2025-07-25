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7000 шагов в день снижают риски заболеваний сердца, деменции и депрессии

Фото: Émile Seguin/Unsplash

Прогулки по 7000 шагов в день могут улучшить работу мозга и защитить от ряда заболеваний. Об этом говорится в исследовании австралийских ученых и их коллег из Испании, Великобритании и Норвегии. Работа опубликована в журнале The Lancet Public Health, основными выводами делится Би-би-си.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о здоровье и физической активности более чем 160 тыс. взрослых по всему миру. По сравнению с людьми, проходившими лишь по 2000 шагов в день, у тех, кто проходил 7000, более низкие риски деменции (на 38%), сердечно-сосудистых заболеваний (на 25%), депрессии (на 22%) и рака (на 6%).

Анализ также показал, что даже умеренная активность в 4000 шагов в день лучше, чем очень низкая в 2000. Для большинства заболеваний эффект от ходьбы выравнивался после 7000 шагов, хотя для сердца дополнительные шаги приносили пользу и дальше.

По мнению исследователей, результаты могут побудить больше людей отслеживать количество шагов как практичный способ заботы о здоровье. Кроме того, прогулки по 7000 шагов могут быть более реалистичной целью, чем 10 тыс., которые обычно считаются эталоном.

«Существует представление, что нам нужно проходить по 10 тыс. шагов в день, но оно не основано на научных данных», ― пояснил ведущий автор исследования доктор Мелоди Динг из Университета Сиднея.

Недавно австралийские ученые выяснили, что психическое здоровье отцов влияет на развитие детей. Депрессия, тревожность или стресс у папы могут негативно сказаться на когнитивном, речевом, эмоциональном и физическом развитии ребенка.

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