В Китае откроется первый в стране шашлычный институт

По данным властей, в Юэяне работают более 2 тыс. шашлычных, в которых занято около 50 тысяч человек, а годовой оборот индустрии превышает 2 млрд юаней (280 млн долларов). Вице-президент Юэянского открытого университета Цзян Цзунфу подчеркнул, что создание института барбекю направлено на решение проблемы трудоустройства местных жителей, особенно молодежи. По его словам, многие выпускники школ сталкиваются с трудностями при поиске работы. Работа в сфере барбекю привлекает благодаря низким требованиям и относительно высокому уровню дохода.