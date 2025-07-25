На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов

В программу первого дня чемпионата России по легкой атлетике в Казани включили забег роботов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).
В стометровке, которая пройдет 7 августа, поучаствуют минимум два робота, сделанных в Китае. Так ВФЛА хочет привлечь больше внимания к легкой атлетике. Организаторы сказали, что подсмотрели идею в КНР, где на одном из полумарафонов тоже проходил робозабег.
Гуманоиды, которые сойдутся на соревновании в Казани, умеют не только бегать. Один из них обладает искусственным интеллектом и умеет общаться. «Роботы имеют разные технические характеристики, и за их состязанием интересно будет посмотреть», ― считают в ВФЛА.
Чемпионат России по легкой атлетике продлится в Казани с 7 по 10 августа. Привлекать внимание к нему организаторы будут не только забегом роботов. В развлекательную программу также войдут эстафеты со знаменитостями, шоу-забег на 110 метров, где чемпион России Федор Иванов сойдется с победителем первенства страны в BMX Александром Катышевым, а также концерты Татьяны Куртуковой и Burito.
Первый забег с участием роботов прошел в Китае в апреле 2025 года. На полумарафон длиной в 21 километр вышли тысячи горожан, а также 21 человекоподобная машина разных размеров — от 120 см до 1,8 метра — от стартапов вроде DroidUP и Noetix Robotics. Гуманоиды успели проявить себя и в других видах спорта ― боксе и футболе.