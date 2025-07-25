На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов

В стометровке, которая пройдет 7 августа, поучаствуют минимум два робота, сделанных в Китае. Так ВФЛА хочет привлечь больше внимания к легкой атлетике. Организаторы сказали, что подсмотрели идею в КНР, где на одном из полумарафонов тоже проходил робозабег.