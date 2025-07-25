Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в 2025 году

На втором месте по зарубежным сборам после «Мастера и Маргариты» оказался фильм-сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (1 млн долларов, 79 млн рублей), на третьем — мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» (797 тыс. долларов, 62,8 млн рублей). В целом совокупные сборы российского кино в зарубежных странах в январе — июне 2025 года составили 4,6 млн долларов (362,7 млн рублей), что примерно в три раза меньше аналогичного показателя за тот же период 2024 года (14,2 млн) и в два раза меньше, чем в первом полугодии 2023-го (8,5 млн). Основными иностранными рынками для российских релизов в январе — июне этого года стали Германия (851 тыс. долларов), Румыния (461 786 долларов) и Мексика (364 447 долларов).