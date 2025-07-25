Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в 2025 году

Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в зарубежном прокате в первом полугодии 1,26 млн долларов (99,4 млн рублей по актуальном курсу). Это позволило ему занять первое место по сборам среди всех российских картин за пределами страны в 2025 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на расчеты отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика».
К причинам популярности «Мастера и Маргариты» на зарубежных рынках можно отнести известный сюжет и высокий уровень продакшена, считает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. В России экранизация романа Михаила Булгакова (премьера состоялась в январе 2024 года) собрала 2,3 млрд рублей и стала первым фильмом с возрастным рейтингом 18+, который преодолел 2 млрд в российском прокате.
На втором месте по зарубежным сборам после «Мастера и Маргариты» оказался фильм-сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (1 млн долларов, 79 млн рублей), на третьем — мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» (797 тыс. долларов, 62,8 млн рублей). В целом совокупные сборы российского кино в зарубежных странах в январе — июне 2025 года составили 4,6 млн долларов (362,7 млн рублей), что примерно в три раза меньше аналогичного показателя за тот же период 2024 года (14,2 млн) и в два раза меньше, чем в первом полугодии 2023-го (8,5 млн). Основными иностранными рынками для российских релизов в январе — июне этого года стали Германия (851 тыс. долларов), Румыния (461 786 долларов) и Мексика (364 447 долларов).
Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина стал шестой по счету экранизацией одноименного романа Булгакова. Производством картины занимались студии «Марс Медиа», «Профит» и «Амедиа». Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты — Юлия Снигирь, а Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль.