В зоопарке Таиланда провели учения с «беглым» бегемотом в костюме Му Денг

В тайском зоопарке Khao Kheow Open Zoo прошла учебная тревога, в ходе которой сотрудники отработали действия при побеге животного.
Главным героем учений стал человек в костюме бегемотихи Му Денг, покорившей соцсети в 2024 году. Сотрудники зоопарка отрабатывали сценарий, согласно которому «бегемот» выбрался из вольера и начал свободно передвигаться по территории парка.
Службы оперативно оцепили зону и «поймали» нарушителя. Учения также сопровождались инсценировкой нападения на сотрудника, которому, согласно сценарию, потребовалась медицинская помощь.
Еще ветеринары «усыпили» маскота с помощью имитации транквилизатора и провели «медосмотр», перед тем как «бегемота» вернули обратно в вольер. Настоящей бегемотихе Му Денг недавно исполнился год. За учениями она наблюдала с любопытством из своего загона.