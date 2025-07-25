В зоопарке Таиланда провели учения с «беглым» бегемотом в костюме Му Денг

Еще ветеринары «усыпили» маскота с помощью имитации транквилизатора и провели «медосмотр», перед тем как «бегемота» вернули обратно в вольер. Настоящей бегемотихе Му Денг недавно исполнился год. За учениями она наблюдала с любопытством из своего загона.