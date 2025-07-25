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В зоопарке Таиланда провели учения с «беглым» бегемотом в костюме Му Денг

Фото: Khao Kheow Open Zoo

В тайском зоопарке Khao Kheow Open Zoo прошла учебная тревога, в ходе которой сотрудники отработали действия при побеге животного.

Главным героем учений стал человек в костюме бегемотихи Му Денг, покорившей соцсети в 2024 году. Сотрудники зоопарка отрабатывали сценарий, согласно которому «бегемот» выбрался из вольера и начал свободно передвигаться по территории парка.

Службы оперативно оцепили зону и «поймали» нарушителя. Учения также сопровождались инсценировкой нападения на сотрудника, которому, согласно сценарию, потребовалась медицинская помощь.

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© Фото: Khao Kheow Open Zoo
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© Фото: Khao Kheow Open Zoo
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© Фото: Khao Kheow Open Zoo
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© Фото: Khao Kheow Open Zoo

Еще ветеринары «усыпили» маскота с помощью имитации транквилизатора и провели «медосмотр», перед тем как «бегемота» вернули обратно в вольер. Настоящей бегемотихе Му Денг недавно исполнился год. За учениями она наблюдала с любопытством из своего загона.

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