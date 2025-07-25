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Дима Oneheart из Тамбова выпустил совместный трек с Moby

Иллюстрация: Øneheart/"Яндекс Музыка"

Российский музыкальный продюсер Oneheart (Дмитрий Волынкин) представил совместный трек с Moby. Эмбиент-композиция «Lagrange Point» уже доступна на популярных стриминговых сервисах.

В интервью «Муз-ТВ» Oneheart отметил, что они с Moby пытались сделать трек наполненным, но в то же время не слишком перегруженным.

«Название нашего трека отсылает к явлению из астрофизики — точке Лагранжа, где гравитационные силы двух массивных небесных тел уравновешивают притяжение к меньшему объекту, создавая состояние идеального баланса. В нашей работе мы как раз пытались передать тот самый момент, когда человек впервые вырывается из гравитации материального мира и обретает подлинную внутреннюю свободу», ― пояснил Волынкин.

Он отметил, что трек разворачивается в двух контрастных частях: «первая — это нарастание напряжения и давления, а вторая — приносит внезапную тишину, словно парение в безмолвии».

Недавно трек «Snowfall» Oneheart получил статус дважды платинового от RIAA (Американской ассоциации звукозаписывающих компаний). Это значит, что его продажи в США превысили 2 млн копий (150 прослушиваний на стримингах считаются за 1 продажу).

Диме Волынкину 19 лет, а музыкой он начал заниматься в 11-летнем возрасте. Всемирную популярность музыканту принес трек «Snowfall», вышедший в 2022 году. Композиция попала в лонглист премии «Грэмми» и собрала к настоящему моменту более 980 млн прослушиваний на Spotify.

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