Дима Oneheart из Тамбова выпустил совместный трек с Moby

«Название нашего трека отсылает к явлению из астрофизики — точке Лагранжа, где гравитационные силы двух массивных небесных тел уравновешивают притяжение к меньшему объекту, создавая состояние идеального баланса. В нашей работе мы как раз пытались передать тот самый момент, когда человек впервые вырывается из гравитации материального мира и обретает подлинную внутреннюю свободу», ― пояснил Волынкин.