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В США Uber вводит «женские настройки», которые позволят пассажиркам ездить только с девушками

Фото: Adrian Newell/Unsplash

В США сервис такси Uber запускает «Женские настройки» («Women Preferences»), которые позволяют девушкам выбирать женщин-водителей при бронировании поездки.

Такое нововведение направлено на повышение комфорта и безопасности как для пассажирок, так и для водительниц. Уже в августе компания начнет тестировать функцию в трех городах США: Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Детройте.

Женщины смогут установить соответствующее предпочтение в настройках приложения, а водительницы ограничить прием заказов только от женщин. Хотя совпадение не гарантируется, вероятность поездки с женщиной-водителем значительно увеличится.

«В Uber мы убеждены: улучшая платформу для женщин, мы делаем её лучше для всех. По всей территории США женщины — как пассажирки, так и водительницы — говорили нам, что хотели бы иметь возможность ездить с другими женщинами. Мы их услышали — и теперь представляем новые функции, которые дадут им больше контроля над тем, как они ездят и работают», — говорится в пресс-релизе компании.

Ранее Uber уже внедрял аналогичную функцию в Саудовской Аравии после того, как женщинам там разрешили водить автомобиль, а позднее распространил ее на 40 стран. Компания сообщает, что уже протестировала новую систему в таких странах, как Франция, Германия и Аргентина.

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