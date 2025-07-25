В США Uber вводит «женские настройки», которые позволят пассажиркам ездить только с девушками

«В Uber мы убеждены: улучшая платформу для женщин, мы делаем её лучше для всех. По всей территории США женщины — как пассажирки, так и водительницы — говорили нам, что хотели бы иметь возможность ездить с другими женщинами. Мы их услышали — и теперь представляем новые функции, которые дадут им больше контроля над тем, как они ездят и работают», — говорится в пресс-релизе компании.