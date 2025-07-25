15% россиян сидят на маркетплейсах для расслабления

Большинство россиян (61%) в свободное время заходят на сайты онлайн-магазинов и маркетплейсов, чтобы изучить ассортимент, при этом 14% посещают такие сайты, потому что это их расслабляет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-магазина «Самокат».
В исследовании отмечается, что 42% россиян совершают спонтанные покупки, причем 16% из них делают это часто. Остальные (58%) составляют план, прежде чем что‑то заказать. Четверть (26%) опрошенных объяснили спонтанное желание приобрести какие‑то товары возможностью получить эмоции и впечатления. Также внезапные покупки совершают из‑за стремления быть в тренде (12%) и из‑за потребности в новом опыте (7%). 15% участников опроса рассказали, что на решение в какой‑то степени влияют все перечисленные факторы. 40% респондентов добавили, что ничто не может заставить их отойти от намеченного плана, отметили аналитики.
Среди спонтанных покупок россиян чаще всего встречаются одежда (10%) и товары для дома (6%), например, посуда, свечи, аромадиффузоры. Среди других популярных категорий — товары для хобби (5%) и ремонта (4%), бытовая техника (3%) и аксессуары (3%), в том числе обвесы и брелоки. Заказывают спонтанно косметику 2% опрошенных, говорится в исследовании.
Недавно стало известно, что россияне стали проводить в торговых центрах в два раза меньше времени. Среднее время посещения ТЦ сократилось с 2,5―3 часов до 1―1,5 часа.