15% россиян сидят на маркетплейсах для расслабления

В исследовании отмечается, что 42% россиян совершают спонтанные покупки, причем 16% из них делают это часто. Остальные (58%) составляют план, прежде чем что‑то заказать. Четверть (26%) опрошенных объяснили спонтанное желание приобрести какие‑то товары возможностью получить эмоции и впечатления. Также внезапные покупки совершают из‑за стремления быть в тренде (12%) и из‑за потребности в новом опыте (7%). 15% участников опроса рассказали, что на решение в какой‑то степени влияют все перечисленные факторы. 40% респондентов добавили, что ничто не может заставить их отойти от намеченного плана, отметили аналитики.