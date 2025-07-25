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Посмотрите на первый кадр из сиквела мультсериала «Аватар». В центре сюжета маг Земли Пави

Фото: Nickelodeon

На фестивале San Diego Comic-Con показали первый взгляд на сиквел мультсериала «Аватар» под названием «Семь небес».

Его действие разворачивается после событий саги о Корре. Авторы грядущего мультсериала показали изображение главных героев. В центре — следующая Аватар по имени Пави, маг земли, способная управлять камнями. Еще на изображении можно увидеть ее наставника по имени Джэ и загадочного кота.

«Юная маг земли узнает, что она — новый Аватар после Корры, но в эту опасную эпоху этот титул означает, что она — разрушительница человечества, а не его спасительница. Преследуемая врагами как среди людей, так и среди духов, она и её давно потерянный близнец должны раскрыть тайну своего происхождения и спасти Семь наваней, пока не пали последние оплоты цивилизации», — гласит синопсис.

«Семь небес» выйдет на Nickelodeon в 2027 году. Грядущий проект станет третьим анимационным сериалом во вселенной «Аватара». Ранее Nickelodeon выпустил «Легенду о Корре», у нее было четыре сезона с 2012 по 2014 год.

В январе 2026 года также состоится премьера полнометражного мультфильма об Аанге и персонажах «Легенды об Аанге». В актерский состав картины вошли Дейв Баутиста, Дионн Квон, Джессика Маттен, Роман Сарагоса и Эрик Нам.

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