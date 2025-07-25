Посмотрите на первый кадр из сиквела мультсериала «Аватар». В центре сюжета маг Земли Пави

«Юная маг земли узнает, что она — новый Аватар после Корры, но в эту опасную эпоху этот титул означает, что она — разрушительница человечества, а не его спасительница. Преследуемая врагами как среди людей, так и среди духов, она и её давно потерянный близнец должны раскрыть тайну своего происхождения и спасти Семь наваней, пока не пали последние оплоты цивилизации», — гласит синопсис.