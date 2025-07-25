Nintendo: Марио и принцесса Пич не пара, а просто хорошие друзья

Фанаты многие годы обсуждали, что же там между Марио и Пич. Как отмечает Games Radar, было немало романтических намеков: поцелуи между героями, титул «самой милой пары» в Mario Party и празднование с ними Дня святого Валентина в соцсетях Nintendo. Однако другие источники, например, концовка Super Mario Odyssey, напротив, намекали, что между Марио и Пич нет любовных отношений.