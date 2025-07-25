Nintendo: Марио и принцесса Пич не пара, а просто хорошие друзья

Информация о возможном романе Марио и принцессы Пич оказалась лишь сплетнями из Грибного королевства. Nintendo официально подтвердила: они просто «хорошие друзья».
В публикации, появившейся в приложении Nintendo Today, говорилось: «Принцесса Пич и Марио — хорошие друзья и всегда помогают друг другу, когда могут». Пост исчез из приложения после ежедневного обновления, но был заскринен пользовательницей X @KirPinkFury.
Фанаты многие годы обсуждали, что же там между Марио и Пич. Как отмечает Games Radar, было немало романтических намеков: поцелуи между героями, титул «самой милой пары» в Mario Party и празднование с ними Дня святого Валентина в соцсетях Nintendo. Однако другие источники, например, концовка Super Mario Odyssey, напротив, намекали, что между Марио и Пич нет любовных отношений.
Возможный роман Луиджи и Дэйзи Nintendo пока официально не опровергла.
Марио и принцесса Пич — одни из самых узнаваемых персонажей видеоигр в истории. Марио впервые появился в аркадной игре Donkey Kong в 1981 году, а уже в Super Mario Bros. 1985 года стал главным героем. Он — водопроводчик в красной кепке, который регулярно спасает принцессу Пич от злодея Боузера. Пич дебютировала в той же игре как правительница Грибного королевства.
С тех пор герои появлялись в более чем сотне игр, включая платформеры (Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey), гонки (Mario Kart), спортивные симуляторы и файтинги (Super Smash Bros).