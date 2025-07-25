В Петербурге пройдет квест от Пикника Афиши x Сбер, на котором самые быстрые получат билеты

Фестиваль Пикник Афиши x Сбер устраивает в Петербурге квест. В разных точках города организаторы спрячут стикеры — нашедшие их получат возможность попасть на Пикник бесплатно.
2 и 3 августа в телеграм-канале фестиваля будут появляться карты и подсказки — они помогут найти спрятанные фирменные стикеры в разных точках города.
Задача участников — как можно быстрее найти стикер и прислать его фото в комментарии под соответствующим постом в телеграме. После этого с самыми быстрыми свяжется команда фестиваля и расскажет, как получить бесплатные билеты.
21 июня в Москве прошел Пикник Афиши x Сбер, который собрал более 30 тыс. гостей и 25 артистов. Выступление со специальной программой представил Mnogoznaal, Dopeclvb устроили долгожданный реюнион, а Cream Soda доказали, что электронная музыка в России продолжает эволюционировать.
9 августа фестиваль приедет в Петербург на Елагин остров вместе с легендами русского рока «Танцы минус», адептами поп-фанка «Базар», «Сироткин», «Тима ищет свет» и многими другими.