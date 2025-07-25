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В Петербурге пройдет квест от Пикника Афиши x Сбер, на котором самые быстрые получат билеты

Фото: Ирина Истомина

Фестиваль Пикник Афиши x Сбер устраивает в Петербурге квест. В разных точках города организаторы спрячут стикеры — нашедшие их получат возможность попасть на Пикник бесплатно.

2 и 3 августа в телеграм-канале фестиваля будут появляться карты и подсказки — они помогут найти спрятанные фирменные стикеры в разных точках города.

Задача участников — как можно быстрее найти стикер и прислать его фото в комментарии под соответствующим постом в телеграме. После этого с самыми быстрыми свяжется команда фестиваля и расскажет, как получить бесплатные билеты.

21 июня в Москве прошел Пикник Афиши x Сбер, который собрал более 30 тыс. гостей и 25 артистов. Выступление со специальной программой представил Mnogoznaal, Dopeclvb устроили долгожданный реюнион, а Cream Soda доказали, что электронная музыка в России продолжает эволюционировать.

9 августа фестиваль приедет в Петербург на Елагин остров вместе с легендами русского рока «Танцы минус», адептами поп-фанка «Базар», «Сироткин», «Тима ищет свет» и многими другими.

Пикник Афиши x Сбер 2025. Санкт-Петербург
Концерт / 9 августа
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