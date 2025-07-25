Neuralink собирается к 2031 году вживлять по 20 тыс. чипов ежегодно

Сейчас в клинических испытаниях нейроимплантов Neuralink участвуют не менее 10 человек. Ни один из них пока не получил устройство для восстановления зрения или лечения болезни Паркинсона. Кроме того, ни одно устройство «мозг-компьютер» не получило одобрение регуляторов США для постоянного использования человеком.