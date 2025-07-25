Neuralink собирается к 2031 году вживлять по 20 тыс. чипов ежегодно

Компания Илона Маска Neuralink планирует к 2031 году вживлять чипы в мозг 20 тыс. пациентов ежегодно. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на презентацию для инвесторов.
В течение шести лет компания планирует открыть около пяти крупных клиник и представить как минимум три версии своего устройства. Первая — Telepathy — позволит взаимодействовать мозгу и машинам; вторая — Blindsight — предназначена для восстановления зрения у слепых; третья — Deep — для лечения тремора и болезни Паркинсона.
К 2029-му Neuralink рассчитывает получить разрешение в США на использование устройства Telepathy и проводить по 2000 операций в год. В 2030 году ожидается запуск импланта Blindsight, который ежегодно собираются вживлять 10 тыс. пациентов. Ежегодный доход компании к 2021-му планируется увеличить до 1 млрд долларов.
Это значительное расширение деятельности компании — как в сфере лечения заболеваний, так и в попытках получить беспрецедентный доступ к человеческому разуму.
Как отмечает Bloomberg, озвученные цели подчеркивают масштаб амбиций Маска. Однако предприниматель часто переоценивал скорость, с которой можно достичь технологического прорыва.
Сейчас в клинических испытаниях нейроимплантов Neuralink участвуют не менее 10 человек. Ни один из них пока не получил устройство для восстановления зрения или лечения болезни Паркинсона. Кроме того, ни одно устройство «мозг-компьютер» не получило одобрение регуляторов США для постоянного использования человеком.