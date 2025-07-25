«Великое пробуждение началось»: вышел тизер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

Disney+ выпустил первый тизер второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Его премьера состоится 10 декабря.
В основу продолжения лег второй роман Рика Риордана «Перси Джексон и море чудовищ», в котором главный герой и его товарищи-полубоги отправляются в путешествие за золотым руном.
События развернутся спустя год после финала первого сезона («Похититель молний»). Перси Джексон вернется в Лагерь Полукровок, где его ждет новая угроза — восстание титана Кроноса. Новый сезон также сосредоточится на развитии отношений Перси с Аннабет, поисках пропавшего друга Гроувера и появлении его сводного брата — циклопа Тайсона.
Сюжет «Перси Джексона и Олимпийцев» рассказывает о 12-летнем мальчике, который после необычного инцидента в школе (на него нападает учитель-монстр) узнает о своем божественном происхождении. Затем его мама Салли говорит ему, что является полубогом.
Она отправляет его в специальный лагерь, где он мог бы отточить свои божественные способности. Там ему рассказывают, что его отец — бог моря Посейдон. Вместе с этим он узнает, что его обвиняют в краже молнии Зевса.
Главные роли исполняют Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл и другие. Создателями сериала выступают Рик Риордан и Джонатан Е.Стайнберг.