В Москва-Сити построят небоскреб с самым высотным парком в Европе

Первоначальный проект One Tower сильно отличался. Небоскреб должен был достичь высоты в 405 метров, а его внешний облик телеграм-каналы сравнивали с большим утюгом. Строительство в 1-м Красногвардейском началось еще в 2019 году, но было заморожено на уровне котлована. В 2023 году у строительной площадки сменился владелец, а в апреле 2024-го появилась новая концепция овального небоскреба.