В Москва-Сити построят небоскреб с самым высотным парком в Европе

Концепцию башни One, которую построят в Москва-Сити, вновь пересмотрели. Ее высоту снизили с 410 до 379,1 метра, но на уровне 85-го этажа запланировали парк Sky Garden. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.
Там уточнили, что Sky Garden появится на высоте 338,3 метра и станет самым высотным парком Европы. Его площадь будет достигать 1000 «квадратов». Посещение парка станет бесплатным для резидентов небоскреба.
Общая площадь 90-этажного здания составит 294,3 тыс. квадратных метров. One станет первой жилой высоткой в Москва-Сити: в ней разместится 1147 квартир площадью 99,8 тыс. «квадратов». Пространства с 5-го по 30-й этаж займут офисы. В других башнях Сити расположены не квартиры, а апартаменты.
Строительство One начнут до конца 2025-го, а ввести башню в эксплуатацию планируют в 2030 году. Облик проекта разработали главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и креативный директор бюро «Генпро» Дмитрий Сухов. Девелопером выступает MR Private.
«В архитектуру будущего в стиле эмо-тек заложены принципы биофильного дизайна: максимум естественного освещения, вертикальное озеленение, мягкие переходы между функциональными блоками. В вечернее время сложную геометрию башни подчеркнет акцентная энергосберегающая архитектурная подсветка», — отметил представитель консалтинговой компании.
Первоначальный проект One Tower сильно отличался. Небоскреб должен был достичь высоты в 405 метров, а его внешний облик телеграм-каналы сравнивали с большим утюгом. Строительство в 1-м Красногвардейском началось еще в 2019 году, но было заморожено на уровне котлована. В 2023 году у строительной площадки сменился владелец, а в апреле 2024-го появилась новая концепция овального небоскреба.
Несмотря на сокращение проектируемой высоты, башня One должна стать самым высоким жилым небоскребом в Европе. Самое высокое здание в Европе сейчас «Лахта-центр» в Петербурге (462 метра), однако в нем нет жилых помещений. Среди европейских жилых высоток лидирует Neva Towers в московском Сити (345 метров), где, впрочем, расположены апартаменты, а не квартиры.