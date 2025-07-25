Сериал «Засланец из космоса» закроют после четвертого сезона

Сериал «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком в главной роли решили закрыть после четвертого сезона. Об этом сообщает Deadline.
Финал выйдет 8 августа. Шоу уже однажды было на грани закрытия после третьего сезона, но тогда его удалось спасти. Бюджет сократили, а сам сериал перенесли с Syfy на родственный канал USA Network.
Четвертый сезон транслируется одновременно на обоих каналах. Несмотря на всплеск интереса к старым сезонам после выхода на Netflix, новые серии не добились значительного успеха ни на кабельных каналах, ни на стриминге Peacock.
По словам создателя шоу Криса Шеридана, он понимал, что шансов на пятый сезон немного: «Мы заранее знали, что, скорее всего, это будет наш финальный сезон. И это дало нам шанс достойно завершить историю. Финальная серия — моя любимая за все время существования шоу».
Сериал рассказывает об инопланетянине, присланном на Землю, чтобы уничтожить человечество и подготовить ее к заселению его собратьев. Живя под прикрытием в теле человека, он становится слишком похож на людей и начинает сомневаться в оправданности своей миссии.
Главную роль исполняет Алан Тьюдик. В «Засланце из космоса» также играют Сара Томко, Элис Веттерлунд, Кори Рейнолдс, Элизабет Боуэн, Леви Филер, Мередит Гарретсон, Джуда Прен, Гэри Фармер, Грейслин Авад Ринке, Дженна Ламия, Сара Подемски, Линда Гамильтон, Энвер Гьокай, Терри О’Куинн и Эди Паттерсон.