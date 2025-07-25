Сериал «Засланец из космоса» закроют после четвертого сезона

По словам создателя шоу Криса Шеридана, он понимал, что шансов на пятый сезон немного: «Мы заранее знали, что, скорее всего, это будет наш финальный сезон. И это дало нам шанс достойно завершить историю. Финальная серия — моя любимая за все время существования шоу».