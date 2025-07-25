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Кристин Кэбот уволилась из компании Astronomer после видео с концерта Coldplay

HR-директор технологической компании Astronomer Кристин Кэбот подала в отставку после того, как в сети завирусилось видео с концерта Coldplay. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя компании.

В Astronomer также подтвердили Би-би-си, что Кэбот у них больше не работает. Ее уход последовал за отставкой Энди Байрона, бывшего CEO, который на прошлой неделе был отправлен в административный отпуск с последующим внутренним расследованием.

Сооснователь и директор по продукту Пит ДеДжой стал временным генеральным директором. В своем заявлении он отметил: «События последних дней привлекли к нам такое внимание, какого обычно не получают даже крупные компании, не говоря уже о стартапах в нашей небольшой нише данных и ИИ. Мы неожиданно стали „именем нарицательным“, но намерены продолжать наш путь и строить нечто по-настоящему великое».

Во время концерта Coldplay в Бостоне на экране «камеры поцелуев» появились Энди Байрон и Кристин Кэбот в объятиях друг друга. CEO Astronomer мгновенно отпрянул от подчиненной и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Фронтмен Coldplay Крис Мартин отреагировал со сцены: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».

Байрон занимал пост CEO Astronomer с июля 2023 года. Он женат на Меган Керриган Байрон, и у пары двое детей. После скандала супруга Байрона убрала его фамилию из своих соцсетей, а потом и вовсе удалила аккаунт.

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