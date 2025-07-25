Кристин Кэбот уволилась из компании Astronomer после видео с концерта Coldplay

Сооснователь и директор по продукту Пит ДеДжой стал временным генеральным директором. В своем заявлении он отметил: «События последних дней привлекли к нам такое внимание, какого обычно не получают даже крупные компании, не говоря уже о стартапах в нашей небольшой нише данных и ИИ. Мы неожиданно стали „именем нарицательным“, но намерены продолжать наш путь и строить нечто по-настоящему великое».