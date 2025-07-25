EA показала полноценный трейлер новой Battlefield 6

Electronic Arts официально анонсировала новую часть серии шутеров Battlefield 6. Дата релиза пока не раскрывается.
В центре событий частная военная корпорация Pax Armata, финансируемая бывшими государствами НАТО. Ее действия угрожают втянуть планету в новую глобальную войну.
Дебютный трейлер начинается с обращения президента, перемежающегося взрывами и разрушениями, которые, кажется, происходят по всему миру.
В Battlefield 6 основной акцент будет сделан на масштабные сражения, разрушения, технику и командную игру. Геймеры смогут использовать самолеты, танки и взрывать здания, создавая тактические преимущества на поле боя. 31 июля состоится показ многопользовательского режима.