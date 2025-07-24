Lionsgate экранизирует роман «Девочка, которая любила Тома Гордона» Стивена Кинга

Стивен Кинг выпустил роман «Девочка, которая любила Тома Гордона» в 1999 году. Книга, посвященная младшему сыну писателя Оуэну Кингу, стала бестселлером. Режиссер Джордж Ромеро хотел экранизировать ее еще в 2005 году, но так и не сделал это. Тогда на главную роль планировали утвердить Дакоту Фэннинг. В 2019 году Кристин Ромеро, вдова Джорджа Ромеро, заявила о желании завершить проект. Тогда работу над фильмом хотели доверить режиссеру Линн Рэмси («Что‑то не так с Кевином»).