Киностудия Lionsgate экранизирует роман «Девочка, которая любила Тома Гордона» Стивена Кинга, автора культовых хоррор-книг «Кэрри», «Кладбище домашних животных», «Сияние» и «Оно». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Фильм поставит режиссер ДжейТи Моллнер, известный по триллеру «Сталкер». Он же разработает сценарий ленты. Для кинематографиста это будет уже вторая киноадаптация творчества Кинга, ранее он написал сценарий картины «Долгая прогулка».
Продюсерами «Девочки, которая любила Тома Гордона» станут Рой Ли (он работал над «Сталкером» и «Долгой прогулкой»), Кристин Ромеро, Райан Силберт, Эндрю Чайлдс и Натан Кахане. Когда начнутся схемки, пока не сообщается.
Лента расскажет душераздирающую историю выживания девятилетней девочки по имени Триша, которая потерялась в лесу. Компанию ей составляет радиоприемик, транслирующий бейсбольные матчи с участием любимого спортсмена героини — Тома Гордона. Он вскоре начинает появляться в галлюцинациях Триши.
«ДжейТи — режиссер, у которого, как мы верим, блестящее будущее. На протяжении всего своего творческого пути он создает персонажей, особенно молодых, настолько убедительных, трогательных и эмоциональных, что они буквально выпрыгивают из экрана. И, конечно же, Стивен Кинг делает то же самое на страницах книг», — сказала президент Lionsgate Эрин Вестерман.
Стивен Кинг выпустил роман «Девочка, которая любила Тома Гордона» в 1999 году. Книга, посвященная младшему сыну писателя Оуэну Кингу, стала бестселлером. Режиссер Джордж Ромеро хотел экранизировать ее еще в 2005 году, но так и не сделал это. Тогда на главную роль планировали утвердить Дакоту Фэннинг. В 2019 году Кристин Ромеро, вдова Джорджа Ромеро, заявила о желании завершить проект. Тогда работу над фильмом хотели доверить режиссеру Линн Рэмси («Что‑то не так с Кевином»).