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Джейми Ли Кертис подтвердила, что сыграет в перезапуске «Она написала убийство»

Кадр: Blumhouse Productions

Американская актриса Джейми Ли Кертис («Чумовая пятница», «Хэллоуин») подтвердила, что перезапуск сериала «Она написала убийство» состоится и она сыграет в нем главную роль. Об этом написал Deadline.

Студия Universal разработает фильм по мотивам популярного детективного шоу. Кертис, по ее же словам, находится «в минуте» от того, чтобы исполнить роль писательницы Джессики Флэтчер. В сериале ее образ воплощала Анджела Лэнсбери.

«О, это происходит. Мы в минуте от этого, но да, я очень взволнована. Очень. Но я придержу свой энтузиазм до начала съемок. Мне нужно еще кое‑что сделать, а потом я смогу насладиться этой работой», — заявила Кертис.

Видео: Entertainment Tonight/X

Ранее сообщалось, что фильм «Она написала убийство» снимут по сценарию Лорен Шукер Блум и Ребекки Анджело (работали над комедией «Дурные деньги»). Продюсерами ленты станут Лорд Миллер и Эми Паскаль.

Оригинальный сериал «Она написала убийство» выходил с 1984 по 1996 год. Всего у проекта было 12 сезонов, за каждый из них исполнительница главной роли Анджела Лэнсбери получала номинацию на премию «Эмми», но так и не стала лауреаткой.

Шоу создавала Universal Television, а выходило оно в эфире канала CBS. Сериал рассказывал о жизни детективной писательницы Джессики Флетчер, которая осталась одна после смерти мужа и начала много путешествовать, собирать материалы для новых книг и помогать полиции распутывать убийства, которые по стечению обстоятельств происходят именно там, куда она приезжает.

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