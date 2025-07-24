Netflix показал тизер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном и Фелисити Джонс

«Думаю, большинство из нас никогда не окажет значительного влияния на историю, но, тем не менее, мы проживём очень, очень глубокую и прекрасную жизнь. В истории [Роберта Грейнье] есть что‑то особенное: она настолько специфична для жизни одного человека, но в то же время в ней есть и универсальность человека, пытающегося ориентироваться в постоянно меняющемся мире, — словно оставлющем тебя позади, даже если ты всё ещё жив», — прокомментировал Бентли.