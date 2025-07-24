Netflix показал тизер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном и Фелисити Джонс

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер драмы «Сны поездов» («Train Dreams»), основнной на одноименной новелле Дениса Джонсона. Главные роли в экранизации исполнили Джоэл Эдгертон («Темная материя») и Фелисити Джонс («Бруталист»).
Картина выйдет 21 ноября на стриминговом сервисе Netflix. Она представит «трогательный портрет Роберта Грейнера, лесоруба и железнодорожника, чья жизнь неожиданно глубока и прекрасна в быстро меняющейся Америке начала XX века».
Создателями фильма выступили режиссер Клинт Бентли («Жокей»), сценарист Грег Куидар («Синг-Синг»), продюсеры Майкл Хэймлрер, Уилл Яновиц, Марисса МакМахон, Эшли Шлэйфер и Тедди Шварцман.
В качестве исполнительных продюсеров над лентой работали Кейси Аффлек, Эдгертон, Куидар Скотт Хинкли, Джон Фридберг. Впервые «Сны поездов» представили на кинофестивале «Сандэнс».
«Думаю, большинство из нас никогда не окажет значительного влияния на историю, но, тем не менее, мы проживём очень, очень глубокую и прекрасную жизнь. В истории [Роберта Грейнье] есть что‑то особенное: она настолько специфична для жизни одного человека, но в то же время в ней есть и универсальность человека, пытающегося ориентироваться в постоянно меняющемся мире, — словно оставлющем тебя позади, даже если ты всё ещё жив», — прокомментировал Бентли.