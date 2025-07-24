В работе сети Starlink произошел глобальный сбой. Об этом сообщили РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на издание «Страна».
По информации последнего, сеть перестала работать по всей линии фронта военной операции на территории Украины. Перебои в функционировании Starlink, впрочем фиксируются не только там, но и по всему миру, согласно данным Downdetector.
Пользователи сообщают о неработающем интернете в разных районах США, Канады, Аргентины, Австралии, Италии, Германии, Великобритании, Ирландии, Филиппин, Колумбии, Перу, Чили, Чехии и других странах. Всего — более 60 тыс. жалоб.
Представители Starlink сообщили о «сбое в работе сети» и пообещали, что команда сервиса уже работает над решением проблемы. «Работа будет восстановлена в ближайшее время», — подчеркнул глава компании Илон Маск.
Проблемы у Starlink появились после запуска совместно с T-Mobile cервиса T-Satellite, который позволит отправлять SMS со смартфонов без доступа к обычным сотовым сетям. Услуга стала доступна для жителей США.
Starlink — система искусственных спутников компании SpaceX, которая обеспечивает доступ к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был недоступен или дорогим.