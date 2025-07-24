Tyler, the Creator устроил неожиданное прослушивание нового альбома под мостом в Бруклине
Netflix показал тизер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном и Фелисити Джонс
Умер джазовый музыкант Чак Манджони
Бивис и Батт-Хед покупают Metallica в трейлере третьего сезона культового мультсериала
На Карди Би подала в суд фанатка, в которую рэперша бросила микрофон
Житель Индии выдавал себя за посла выдуманных стран
В США создали таблетки от послеродовой депрессии
Naughty Dog выпустит сборник сценариев видеоигры The Last of Us
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги-2»
В США вирусится приложение, которое помогает женщинам проверять мужчин перед свиданием
Педро Паскаль рассказал, как справляется с тревожностью
Okko и ТНТ выпустят драмеди «Хай, систерс»
Никита и Анастасия: россияне признались, что отказываются от знакомств из‑за имен
Вышел трейлер хоррора «Пять ночей с Фредди-2»
В России создали «демографический спецназ»
«Сонная лощина» Тима Бертона получит продолжение в виде комикса
Тим Бертон опроверг разработку «Битлджуса-3»: «Серьезно? Может, меня заменили?»
Дженна Ортега чувствует себя «невероятно непонятой»
Видеоигры все чаще становятся средством укрепления романтических отношений
Николай Костер-Вальдау и Джеймс Нортон борются за власть в трейлере «Короля и завоевателя»
Врач, поставлявший Мэттью Перри кетамин, раскаялся и пообещал отказаться от медицинской лицензии
В Петербурге установили «Портал в Москву»
В КНР задержали пару, которая продавала кирпичи с Великой Китайской стены
Появились первые кадры с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй со съемок «Дьявол носит Prada-2»
Элисон Бри и Дейв Франко в финальном трейлере боди-хоррора «Одно целое»
Биографический фильм о Майкле Джексоне выйдет в прокат весной 2026 года
В России выпустят биографический комикс об Оззи Осборне
София Коппола сняла первый документальный фильм

В работе сети Starlink произошел глобальный сбой

Фото: Anastasiia Moskalenko/Unsplash

В работе сети Starlink произошел глобальный сбой. Об этом сообщили РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

По информации последнего, сеть перестала работать по всей линии фронта военной операции на территории Украины. Перебои в функционировании Starlink, впрочем фиксируются не только там, но и по всему миру, согласно данным Downdetector.

Пользователи сообщают о неработающем интернете в разных районах США, Канады, Аргентины, Австралии, Италии, Германии, Великобритании, Ирландии, Филиппин, Колумбии, Перу, Чили, Чехии и других странах. Всего — более 60 тыс. жалоб.

Представители Starlink сообщили о «сбое в работе сети» и пообещали, что команда сервиса уже работает над решением проблемы. «Работа будет восстановлена в ближайшее время», — подчеркнул глава компании Илон Маск.

Проблемы у Starlink появились после запуска совместно с T-Mobile cервиса T-Satellite, который позволит отправлять SMS со смартфонов без доступа к обычным сотовым сетям. Услуга стала доступна для жителей США.

Starlink — система искусственных спутников компании SpaceX, которая обеспечивает доступ к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был недоступен или дорогим.

Расскажите друзьям
Теги:
SpaceX
Люди:
Илон Маск