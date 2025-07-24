Tyler, the Creator устроил неожиданное прослушивание нового альбома под мостом в Бруклине
Бивис и Батт-Хед покупают Metallica в трейлере третьего сезона культового мультсериала
На Карди Би подала в суд фанатка, в которую рэперша бросила микрофон
Житель Индии выдавал себя за посла выдуманных стран
В США создали таблетки от послеродовой депрессии
Naughty Dog выпустит сборник сценариев видеоигры The Last of Us
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги-2»
В США вирусится приложение, которое помогает женщинам проверять мужчин перед свиданием
Педро Паскаль рассказал, как справляется с тревожностью
Okko и ТНТ выпустят драмеди «Хай, систерс»
Никита и Анастасия: россияне признались, что отказываются от знакомств из‑за имен
Вышел трейлер хоррора «Пять ночей с Фредди-2»
В России создали «демографический спецназ»
«Сонная лощина» Тима Бертона получит продолжение в виде комикса
Тим Бертон опроверг разработку «Битлджуса-3»: «Серьезно? Может, меня заменили?»
Дженна Ортега чувствует себя «невероятно непонятой»
Видеоигры все чаще становятся средством укрепления романтических отношений
Николай Костер-Вальдау и Джеймс Нортон борются за власть в трейлере «Короля и завоевателя»
Врач, поставлявший Мэттью Перри кетамин, раскаялся и пообещал отказаться от медицинской лицензии
В Петербурге установили «Портал в Москву»
В КНР задержали пару, которая продавала кирпичи с Великой Китайской стены
Появились первые кадры с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй со съемок «Дьявол носит Prada-2»
Элисон Бри и Дейв Франко в финальном трейлере боди-хоррора «Одно целое»
Биографический фильм о Майкле Джексоне выйдет в прокат весной 2026 года
В России выпустят биографический комикс об Оззи Осборне
София Коппола сняла первый документальный фильм
Скайлер Гисондо из «Супермена» сыграет в «Знакомстве с родителями-4»
Издательство Penguin Random House выпустит книгу, посвященную слешер-франшизе «Крик»

Умер джазовый музыкант Чак Манджони

Фото: Mike Guastella / Getty Images

Джазовый музыкант и композитор Чак Манджони скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил USA Today.

Манджони умер 22 июля во сне у себя дома в Рочестере, штат Нью-Йорк. Его смерть «с глубокой скорбью» подтвердила его семья.

«Любовь Чака к музыке характеризовалась его неиссякаемой энергией, неиссякаемым энтузиазмом и чистой радостью, которая излучалась со сцены. Его признательность преданным поклонникам по всему миру была искренней, о чём свидетельствует то, как часто после концерта он сидел на краю сцены столько времени, сколько требовалось, чтобы раздать автографы», — отметили близкие артиста.

Они добавили, что важной целью для Манджони было вдохновлять новое поколение музыкантов. Для этого он работал со школьными оркестрами и устраивал дневные концерты, на которых дети из зала могли выйти на сцену со своими инструментами и сыграть что‑нибудь вместе с ним.

У Чака остались дочери Нэнси и Диана, брат Гэп, сестра Джозефина, а также внуки, правнуки, племянницы и племянники, кузены и друзья.

Манджони родился в 1940 году в Рочестере. Еще в детстве отец познакомил Чака и его старшего брата Гэпа с великими джазовыми музыкантами, в том числе Диззи Гиллеспи. Последний был другом семьи.

В 50-х Чак и Гэп начали заниматься музыкой и сформировали коллектив Jazz Brothers. Их первый совместный альбом вышел в 1960 году, еще до окончания высшего музыкального образования Чаком.

Позднее Чак стал выступать сольно. За свою карьеру он выпустил более 30 альбомов. Он получил 14 номинаций на премию «Грэмми» и выиграл две статуэтки — в 1977 году за лучшую инструментальную композицию «Bellavia» и в 1979 года за лучшее инструментальное поп-исполнение «Children of Sanchez».

Манджони прославился как виртуозный исполнитель на флюгельгорне — медном духовом музыкальном инструменте. Среди его композиций были «Feels So Good» и «Give It All You Got» — заглавная песня Зимних Олимпийских игр 1980 года.

Видео: Chuck Mangioni/YouTube
Расскажите друзьям