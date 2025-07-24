Умер джазовый музыкант Чак Манджони

«Любовь Чака к музыке характеризовалась его неиссякаемой энергией, неиссякаемым энтузиазмом и чистой радостью, которая излучалась со сцены. Его признательность преданным поклонникам по всему миру была искренней, о чём свидетельствует то, как часто после концерта он сидел на краю сцены столько времени, сколько требовалось, чтобы раздать автографы», — отметили близкие артиста.