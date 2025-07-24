Умер джазовый музыкант Чак Манджони

Джазовый музыкант и композитор Чак Манджони скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил USA Today.
Манджони умер 22 июля во сне у себя дома в Рочестере, штат Нью-Йорк. Его смерть «с глубокой скорбью» подтвердила его семья.
«Любовь Чака к музыке характеризовалась его неиссякаемой энергией, неиссякаемым энтузиазмом и чистой радостью, которая излучалась со сцены. Его признательность преданным поклонникам по всему миру была искренней, о чём свидетельствует то, как часто после концерта он сидел на краю сцены столько времени, сколько требовалось, чтобы раздать автографы», — отметили близкие артиста.
Они добавили, что важной целью для Манджони было вдохновлять новое поколение музыкантов. Для этого он работал со школьными оркестрами и устраивал дневные концерты, на которых дети из зала могли выйти на сцену со своими инструментами и сыграть что‑нибудь вместе с ним.
У Чака остались дочери Нэнси и Диана, брат Гэп, сестра Джозефина, а также внуки, правнуки, племянницы и племянники, кузены и друзья.
Манджони родился в 1940 году в Рочестере. Еще в детстве отец познакомил Чака и его старшего брата Гэпа с великими джазовыми музыкантами, в том числе Диззи Гиллеспи. Последний был другом семьи.
В 50-х Чак и Гэп начали заниматься музыкой и сформировали коллектив Jazz Brothers. Их первый совместный альбом вышел в 1960 году, еще до окончания высшего музыкального образования Чаком.
Позднее Чак стал выступать сольно. За свою карьеру он выпустил более 30 альбомов. Он получил 14 номинаций на премию «Грэмми» и выиграл две статуэтки — в 1977 году за лучшую инструментальную композицию «Bellavia» и в 1979 года за лучшее инструментальное поп-исполнение «Children of Sanchez».
Манджони прославился как виртуозный исполнитель на флюгельгорне — медном духовом музыкальном инструменте. Среди его композиций были «Feels So Good» и «Give It All You Got» — заглавная песня Зимних Олимпийских игр 1980 года.