На Карди Би подала в суд фанатка, в которую рэперша бросила микрофон

Поклонница артистки обвинила ее в нападении и нанесении побоев. Имя истицы не раскрывается. По информации СМИ, девушка живет в Кливленде, штат Огайо. Она утверждает, что у Карди Би не было причин на проявление такой агрессии.
По словам пострадавшей, рэперша попросила фанатов обливать ее водой во время выступления в Лос-Анджелесе, поскольку она страдала из‑за жары. Несколько человек откликнулись на призыв, в том числе и истица.
«Истица, действуя в соответствии с обстановкой, созданной высказываниями [артистки] и поведением, и в манере, свойственной другим посетителям, плеснула немного своего напитка в сторону Карди Би. В явном гневе и без предупреждения Карди Би внезапно и с силой бросила микрофон прямо в истицу», — указано в иске.
Автор жалобы заявила, что пострадала физически и эмоционально от действий певицы. Она подчеркнула, что была оскорблена и смущена, когда видео инцидента завирусилось в сети.
Еще больше негативных эмоций девушка испытала после того, как брошенный в нее микрофон продали на аукционе eBay почти за 100 тыс. долларов. Теперь она «ищет справедливости» и стремится привлечь к ответственности как саму Карди Би, так и клуб Drai’s Beachclub, где проходил концерт.
Истица убеждена, что охрана заведения не вмешалась в ситуацию и не предотвратила инцидент. По мнению женщины, клуб должен был предвидеть вероятность агрессии со стороны Карди Би, поскольку накануне перед концертом рэперша точно так же бросила микрофон в диджея.
По словам адвокатов, истица страдает от проблем с психическим здоровьем после случившегося. Это одна из причин того, что она не раскрывает своего имени в иске. Истица «не хочет, чтобы ее имя было названо из‑за возможной негативной реакции».
«То, что многие списали как шутку, на самом деле является травматическим опытом, который существенно повлиял на мое благополучие и качество жизни», — подчеркнула она в жалобе.
Юридическая команда Карди Би назвала иск «явной и жалкой попыткой финансового вымогательства». «Полицейское управление Лас-Вегаса и окружная прокуратура округа Кларк давно закрыли это дело за недостаточностью доказательств, но, видимо, возможность заработать на знаменитости оказалась слишком велика», — сказал адвокат Дрю Файндлинг, представляющий интересы рэп-звезды.