На Карди Би подала в суд фанатка, в которую рэперша бросила микрофон

Еще больше негативных эмоций девушка испытала после того, как брошенный в нее микрофон продали на аукционе eBay почти за 100 тыс. долларов. Теперь она «ищет справедливости» и стремится привлечь к ответственности как саму Карди Би, так и клуб Drai’s Beachclub, где проходил концерт.