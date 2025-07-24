Житель Индии выдавал себя за посла выдуманных стран

47-летний Харшвардхан Джайн выдавал себя за советника или посла в вымышленных странах «Себорга» и «Вестарктика» (Западная Арктика) и обманывал людей, обещая устроить их на работу за границей. При обыске у него обнаружили и изъяли фейковые фотографии, на которых он изображен с мировыми лидерами, а также поддельные печати МИД Индии и еще почти 30 стран.