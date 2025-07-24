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Житель Индии выдавал себя за посла выдуманных стран

Фото: Jobs For Felons Hub/Flickr

Полиция Дели задержала местного жителя, который открыл посольство несуществующего государства. Об этом пишет The Guardian.

47-летний Харшвардхан Джайн выдавал себя за советника или посла в вымышленных странах «Себорга» и «Вестарктика» (Западная Арктика) и обманывал людей, обещая устроить их на работу за границей. При обыске у него обнаружили и изъяли фейковые фотографии, на которых он изображен с мировыми лидерами, а также поддельные печати МИД Индии и еще почти 30 стран.

Для создания видимости дипломатической работы Джайн арендовал жилое здание в пригороде Дели, которое украсил флагами нескольких государств, как это обычно принято в резиденциях иностранных посольств. У лжепосла конфисковали четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами и 4,5 млн индийских рупий в валюте других стран. Джайна подозревают в отмывании денег через подставные компании и изготовлении и хранении поддельных документов.

Недавно другой житель Индии создал фейковый онлайн-образ бывшей девушки и публиковал откровенный контент с ее участием, сгенерированный ИИ. Профиль под именем Babydoll Archi стал вирусным и собрал более миллиона подписчиков.

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