Житель Индии выдавал себя за посла выдуманных стран

Полиция Дели задержала местного жителя, который открыл посольство несуществующего государства. Об этом пишет The Guardian.
47-летний Харшвардхан Джайн выдавал себя за советника или посла в вымышленных странах «Себорга» и «Вестарктика» (Западная Арктика) и обманывал людей, обещая устроить их на работу за границей. При обыске у него обнаружили и изъяли фейковые фотографии, на которых он изображен с мировыми лидерами, а также поддельные печати МИД Индии и еще почти 30 стран.
Для создания видимости дипломатической работы Джайн арендовал жилое здание в пригороде Дели, которое украсил флагами нескольких государств, как это обычно принято в резиденциях иностранных посольств. У лжепосла конфисковали четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами и 4,5 млн индийских рупий в валюте других стран. Джайна подозревают в отмывании денег через подставные компании и изготовлении и хранении поддельных документов.
Недавно другой житель Индии создал фейковый онлайн-образ бывшей девушки и публиковал откровенный контент с ее участием, сгенерированный ИИ. Профиль под именем Babydoll Archi стал вирусным и собрал более миллиона подписчиков.