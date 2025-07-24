Бивис и Батт-Хед покупают Metallica в трейлере третьего сезона культового мультсериала

«Бивис и Батт-Хед» дебютировали на MTV в 1993 году, и за четыре года вышло семь сезонов. В 2011 году шоу получило восьмой сезон, а затем вернулось с полнометражными фильмами: «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку» и «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную».