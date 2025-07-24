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Бивис и Батт-Хед покупают Metallica в трейлере третьего сезона культового мультсериала

Фото: Comedy Central

Comedy Central представил первый трейлер третьего сезона культового мультсериала «Бивис и Батт-Хед» от Майка Джаджа. Премьера новых серий состоится 3 сентября.

В видео Бивис и Батт-Хед внезапно становятся миллиардерами и решают купить Metallica, превращаются в пришельцев, стареют, один из них раскачивает мышцы, а Корнхолио (альтер эго Бивиса) получает разряд электрошокером за кражу туалетной бумаги.

«Мы просто нажмем „плей“ и будем тусоваться с вами», — говорит Батт-Хед в ролике. Создатель шоу Майк Джадж вновь выступил сценаристом, продюсером и озвучил главных героев.

«Бивис и Батт-Хед» дебютировали на MTV в 1993 году, и за четыре года вышло семь сезонов. В 2011 году шоу получило восьмой сезон, а затем вернулось с полнометражными фильмами: «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку» и «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную».

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