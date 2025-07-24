Бивис и Батт-Хед покупают Metallica в трейлере третьего сезона культового мультсериала

Comedy Central представил первый трейлер третьего сезона культового мультсериала «Бивис и Батт-Хед» от Майка Джаджа. Премьера новых серий состоится 3 сентября.
В видео Бивис и Батт-Хед внезапно становятся миллиардерами и решают купить Metallica, превращаются в пришельцев, стареют, один из них раскачивает мышцы, а Корнхолио (альтер эго Бивиса) получает разряд электрошокером за кражу туалетной бумаги.
«Мы просто нажмем „плей“ и будем тусоваться с вами», — говорит Батт-Хед в ролике. Создатель шоу Майк Джадж вновь выступил сценаристом, продюсером и озвучил главных героев.
«Бивис и Батт-Хед» дебютировали на MTV в 1993 году, и за четыре года вышло семь сезонов. В 2011 году шоу получило восьмой сезон, а затем вернулось с полнометражными фильмами: «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку» и «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную».