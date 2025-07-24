В США создали таблетки от послеродовой депрессии

42-летняя Стейси из Сан-Диего призналась, что «ощущала себя еще более подавленной» во время приема таблеток. Она сказала, что «чувствовала себя как зомби» и была сильно утомлена. Женщина бросила прием Zurzuvae, поскольку в этом состоянии ей было сложно ухаживать за ребенком.