В США создали таблетки от послеродовой депрессии

В США разработали первые в мире таблетки для лечения послеродовой депрессии. Об этом написала The New York Times.
Препарат под названием «зуранолон» будут продавать под торговой маркой Zurzuvae, он уже прошел клинические испытания. Согласно их результатам, лекарство может улучшить состояние женщин всего за три дня — быстрее, чем антидепрессанты.
На сегодняшний день таблетки попробовали уже тысячи женщин, но не все из них оказались довольны результатом. Только 60% пациенток отметили, что чувствуют себя лучше после двухнедельного курса препарата.
Другие женщины утверждали, что улучшение было незначительным или непродолжительным. Некоторые говорили, что зуранолон дал побочные эффекты и лишил их возможности выполнять каждодневные обязанности. Последние жаловались на сильную сонливость.
42-летняя Стейси из Сан-Диего призналась, что «ощущала себя еще более подавленной» во время приема таблеток. Она сказала, что «чувствовала себя как зомби» и была сильно утомлена. Женщина бросила прием Zurzuvae, поскольку в этом состоянии ей было сложно ухаживать за ребенком.
«Это лекарство обладает невероятно седативным эффектов. На упаковке есть предупреждение. После приема нельзя водить машину в течение 12 часов, так что пациентки не смогут заботиться о детях без посторонней помощи», — отметил доктор Элисон Реминик из Калифорнийского университета.
Zurzuvae — это синтетический аналог стероида аллопрегнанолона, который вырабатывается в головном мозге. Он призван смягчить последствия от резкого снижения уровня гормонов после родов.