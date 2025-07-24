Tyler, the Creator устроил неожиданное прослушивание нового альбома под мостом в Бруклине

Рэпер Tyler, the Creator устроил неожиданный концерт под мостом в Бруклине. Мероприятие стало частью промо к его новому альбому «Don’t Tap the Glass», который вышел 21 июля.
Билеты стоили всего 10 долларов, что привлекло толпу поклонников, особенно тех, кто не смог попасть на его недавние огромные концерты в Madison Square Garden и Barclays Center. Некоторые, однако, вынуждены были переплачивать: на перепродаже билеты доходили до 70 долларов.
Rolling Stone пишет, что поклонники добирались до места на нескольких поездах и автобусах, а на месте их ждали фудтраки и мерч с новым альбомом.
Через пару часов после начала рэпер появился на сцене в синем кожаном костюме, красной кепке с надписью «Glass» и в перчатках. Он объявил, что собирается просто включить альбом и тусоваться вместе с фанатами. С первых нот трека «Big Poe» толпа взорвалась.
Тайлер активно танцевал и взаимодействовал с аудиторией, исполнив вживую трек «Stop Playing With Me».
Он благодарил собравшихся за поддержку и даже устроил повторное прослушивание всего альбома, заявив: «Я еще не вспотел. Включите снова, пока нас не выгнали!»
Пластинка под названием «Don’t Tap the Glass» включает в себя десять треков общей продолжительностью 28 минут. Во вступительной песне «Big Poe» можно услышать семпл трека Басты Раймса 2001 года «Pass the Courvoisier, Part II», в котором участвовали Фаррелл Уильямс и Пи Дидди.
Вот что писал об альбоме Тайлер: «Я спросил у друзей, почему они не танцуют на публике, и некоторые ответили, что боятся, что их снимут на видео. Я подумал: „Черт, естественная форма самовыражения и определенная связь с музыкой теперь под запретом“. Это заставило меня задуматься о том, сколько нашего человеческого духа было убито из‑за страха стать мемом.
Я только что вернулся с прослушки этого альбома, и это была одна из лучших ночей в моей жизни. 300 человек. Телефоны запрещены. Никаких камер. Только колонки и потная коробка. Все танцевали, двигались, самовыражались, потели. Это было по-настоящему прекрасно. Я дважды прослушал альбом от начала до конца, и мне показалось, что накопившаяся энергия наконец-то вырвалась наружу, и мы жаждали выпустить еще больше. Комната наполнилась свободой. Этот заряд энергии, возможно, не передастся каждому, кто слушает этот альбом, но, черт возьми, в той комнате он был на высоте. Этот альбом не для тех, кто сидит на месте. Чтобы, возможно, понять суть этого танца, рекомендуется двигаться под любую музыку».