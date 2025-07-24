Tyler, the Creator устроил неожиданное прослушивание нового альбома под мостом в Бруклине

Я только что вернулся с прослушки этого альбома, и это была одна из лучших ночей в моей жизни. 300 человек. Телефоны запрещены. Никаких камер. Только колонки и потная коробка. Все танцевали, двигались, самовыражались, потели. Это было по-настоящему прекрасно. Я дважды прослушал альбом от начала до конца, и мне показалось, что накопившаяся энергия наконец-то вырвалась наружу, и мы жаждали выпустить еще больше. Комната наполнилась свободой. Этот заряд энергии, возможно, не передастся каждому, кто слушает этот альбом, но, черт возьми, в той комнате он был на высоте. Этот альбом не для тех, кто сидит на месте. Чтобы, возможно, понять суть этого танца, рекомендуется двигаться под любую музыку».