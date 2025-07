Naughty Dog выпустит сборник сценариев видеоигры The Last of Us

В издание войдут сценарии оригинальной The Last of Us, ее дополнения The Last of Us: Left Behind и сиквела The Last of Us Part II. Первые две истории были написаны креативным директором Naughty Dog Нилом Дракманном, а над сценарием второй части он работал вместе с Хэлли Гросс («Мир Дикого Запада»).