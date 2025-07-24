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Naughty Dog выпустит сборник сценариев видеоигры The Last of Us

Фото: Naughty Dog

Студия Naughty Dog совместно с издательством Dark Horse Books анонсировала выпуск книги «The Last of Us: Part I and Part II Scripts». Она будет представлять собой сборник официальных сценариев к культовой игровой франшизе.

В издание войдут сценарии оригинальной The Last of Us, ее дополнения The Last of Us: Left Behind и сиквела The Last of Us Part II. Первые две истории были написаны креативным директором Naughty Dog Нилом Дракманном, а над сценарием второй части он работал вместе с Хэлли Гросс («Мир Дикого Запада»).

Книга содержит ключевые сцены, включая драматические эпизоды с Джоэлом и Элли, знакомство с Эбби, напряженную схватку с Крысиным королем и финальную дуэль двух главных героинь.

Всего будет 618 страниц в твердом переплете размером 20×28 см. Внутри также будет представлено предисловие от актера Троя Бейкера (голос Джоэла) и иллюстрации Хена Нама (ведущего концепт-художника Naughty Dog). Книга поступит в продажу 16 декабря. Ее стоимость составит 54.99 долларов.

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