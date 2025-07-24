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Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги-2»

Фото: «Базелевс Продакшн»

Режиссер Илья Найшуллер ведет переговоры о том, чтобы возглавить съемки фильма «Дом у дороги-2» от Amazon MGM Studios. Об этом сообщает Deadline.

Постановщик может заменить Гая Ричи, который ранее покинул проект по неизвестным причинам. Найшуллер уже сотрудничал со студией. 2 июля его боевик «Главы государств» с Идрисом Эльбой, Джоном Синой и Приянкой Чопрой Джонас вышел на Prime Video.

Сюжет продолжения «Дома у дороги» пока не раскрывается. Известно, что съемки стартуют осенью. Первая часть, перезапуск культового фильма 1980-х с Патриком Суэйзи, собрала 80 млн зрителей по всему миру за восемь недель.

Главную роль сыграл Джейк Джилленхол. Он воплотил образ бывшего бойца UFC, ставшего вышибалой в баре на Флорида-Кис. Актер вернется к своей роли и в сиквеле. Сценарий ко второй части написал Уилл Билл.

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