Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги-2»

Постановщик может заменить Гая Ричи, который ранее покинул проект по неизвестным причинам. Найшуллер уже сотрудничал со студией. 2 июля его боевик «Главы государств» с Идрисом Эльбой, Джоном Синой и Приянкой Чопрой Джонас вышел на Prime Video.