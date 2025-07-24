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Солистка «Аигел» завела тикток-аккаунт. Там она переводит песни с татарского

Фото: aigelband

Солистка группы «Аигел» Айгель Гайсина завела аккаунт в тиктоке. Там она публикует видео, в которых переводит свои песни с татарского языка.

Артистка уже разъяснила смысл самой известной песни «Аигел» — трека «Пыяла», который стал саундтреком к сериалу «Слово пацана: Кровь на асфальте». Гайсина отметила, что решила рассказывать о значении композиций по просьбе слушателей.

Те, как пояснила певица, часто задавали ей вопросы о переводе песен. «Google-переводчик не умеет переводить татарский, и Яндекс-переводчик, Chat GPT вообще сочиняет несуществующие татарские слова. В общем, проблема есть», — сказала она.

Видео: aigelslv/TikTok

Группа «Аигел» существует с 2016 года. В ее состав входят актриса и поэтесса Айгель Гайсина и петербургский звукорежиссер и музыкальный продюсер Илья Барамия. После выхода сериала «Слово пацана» трек коллектива «Пыяла» занял первое место в глобальном чарте Shazam.

После этого успеха «Аигел» подписал контракт с американской компанией United Talant Agency, которая работает с Бьорк, Paramore и Lil Nas X. В 2025 году дуэт отправился в мировой тур.

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