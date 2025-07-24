В возрасте 71 года умер рестлер и актер Халк Хоган. Причиной стала остановка сердца. По данным TMZ, медики госпитализировали Хогана, но спасти его не удалось.
«WWE с печалью сообщает о смерти члена Зала славы Халка Хогана. Один из самых узнаваемых образов поп-культуры, Хоган помог организации добиться мировой славы в 1980-х. Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и поклонникам», — говорится в заявлении.
Халк Хоган стал символом золотой эры рестлинга. Он дважды был принят в состав Зала славы WWE и стал лицом компании в период ее глобального роста. Его яркий образ, сценические приемы и харизма сделали его мировой суперзвездой.
За пределами ринга он снялся в фильмах, включая «Рокки-3», вел реалити-шоу «Хоган знает лучше» и появлялся на телевидении более 200 раз. Однако позже репутация Хогана пострадала из‑за секс-скандала и расистских высказываний, из‑за которых WWE разорвал с ним контракт. В 2018 году он был реабилитирован и вновь принят в члены Зала славы.