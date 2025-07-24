Умер рестлер и актер Халк Хоган

За пределами ринга он снялся в фильмах, включая «Рокки-3», вел реалити-шоу «Хоган знает лучше» и появлялся на телевидении более 200 раз. Однако позже репутация Хогана пострадала из‑за секс-скандала и расистских высказываний, из‑за которых WWE разорвал с ним контракт. В 2018 году он был реабилитирован и вновь принят в члены Зала славы.