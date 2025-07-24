В США вирусится приложение, которое помогает женщинам проверять мужчин перед свиданием

За последнюю неделю к платформе присоединился почти миллион человек, а само приложение вышло на первое место в категории Lifestyle в американском App Store. Основная функция Tea — публикация фотографий мужчин с просьбой к другим пользователям рассказать, есть ли о них какая‑либо информация. В нем также можно настроить уведомления на определенные имена, чтобы получать оповещения при их упоминании.