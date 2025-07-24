В США вирусится приложение, которое помогает женщинам проверять мужчин перед свиданием

В США среди женщин растет популярность нового приложения Tea Dating Advice, которое помогает проверить потенциального партнера перед свиданием.
Пользователи могут анонимно делиться информацией, фотографиями и предупреждениями о людях, с которыми они общаются или встречаются. Пользоваться сервисом могут только женщины.
За последнюю неделю к платформе присоединился почти миллион человек, а само приложение вышло на первое место в категории Lifestyle в американском App Store. Основная функция Tea — публикация фотографий мужчин с просьбой к другим пользователям рассказать, есть ли о них какая‑либо информация. В нем также можно настроить уведомления на определенные имена, чтобы получать оповещения при их упоминании.
Dazed подчеркивает, что приложение напоминает женские закрытые группы в соцсетях, где участницы обсуждают бывших партнеров, делятся опытом и предостерегают друг друга от потенциально опасных знакомств.
Отзывы о Tea разделились. Одни называют его уникальным щитом против обманщиков и манипуляторов. Другие обвиняют приложение в клевете, нарушении конфиденциальности и травле. Некоторые пользователи утверждают, что мужчины подверглись репутационному урону лишь потому, что не захотели продолжать общение с кем‑то после свидания.