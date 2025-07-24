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Педро Паскаль рассказал, как справляется с тревожностью

Фото: pascalispunk

Чилийско-американский актер Педро Паскаль («Одни из нас», «Эддингтон») рассказал в интервью Men’s Health, как справляется с преследующей его и его экранных персонажей тревожностью.

Паскаль признался, что научился помогать себе с помощью общения. В какой‑то момент он перестал уделять коммуникации большое внимание, но несколько лет назад вновь начал сближаться с людьми.

«Я заметил, особенно летом 2020 года, учитывая изоляцию и длительность моих FaceTime и телефонных разговоров, что я начал прилагать усилия, чтобы больше общаться с людьми», — поделился артист.

Паскаль отметил, что в старшей школе и университете был «таким болтливым» и часто разговаривал по телефону. Но затем почему‑то перестал. Во время локдауна актер вспомнил, как поддерживает его общение.

«Это то, за что я очень цеплялся. Я всегда обращался за помощью, когда сталкивался с чем‑то сложным или вызывающим тревогу. Я определенно перестал это делать, и вместо этого прокручивал страницы в интернете или искал, что посмотреть, искал другие способы отстраниться от своих чувств», — сказал Паскаль.

Он добавил: «Когда все стало настолько серьезным, мне пришлось вернуться к тому, что всегда приносило мне утешение в жизни: к участию в отношениях, дружбе, разговорам и обмену опытом».

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