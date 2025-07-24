Педро Паскаль рассказал, как справляется с тревожностью

«Это то, за что я очень цеплялся. Я всегда обращался за помощью, когда сталкивался с чем‑то сложным или вызывающим тревогу. Я определенно перестал это делать, и вместо этого прокручивал страницы в интернете или искал, что посмотреть, искал другие способы отстраниться от своих чувств», — сказал Паскаль.